به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، سریال تلویزیونی «تب سرد» که پیش‌تر در سال ۱۳۸۳ از شبکه سه سیما پخش شده بود، اکنون با تهیه کنندگی رادیویی فرشاد آذرنیا و نویسندگی و گویندگی شیما جان‌قربان، در قالب برنامه رادیو فیلم از رادیو نمایش پخش می شود.

سریال «تب سرد» به کارگردانی علیرضا افخمی و نویسندگی علیرضا بذرافشان، داستان پرکشش تلاش «شهاب» برای نجات کارخانه‌اش از ورشکستگی و رقابت با پدرزن متمولش را روایت می‌کند؛ مسیری که او را در میان چالش‌های مالی و اتخاذ تصمیمات دشوار قرار می‌دهد.

این مجموعه با بازی ستارگانی همچون شهاب حسینی، کامبیز دیرباز، حمید گودرزی، سولماز غنی، شهرزاد عبدالمجید، مهدی سلوکی، سروش صحت و محسن زهتاب با تمرکز بر قدرت روایت صوتی، در قالب سینمای شنیداری بازآفرینی شده است تا مخاطبان بتوانند بار دیگر با چالش‌های خانوادگی و اجتماعی شخصیت‌های آن همراه شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند سریال «تب سرد» را هر روز در ساعات ۱۴:۳۰ و ۰۳:۳۰ از شبکه رادیو نمایش دنبال کنند.

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