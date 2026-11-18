به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، ۲۷ آبان ماه با اشاره به اهمیت حفاظت از محوطه‌ها و آثار تاریخی استان اظهار کرد: صیانت از میراث فرهنگی به حفاظت از بناهای تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه عرصه و حریم محوطه‌های تاریخی نیز به همان اندازه دارای اهمیت است و هرگونه دخل و تصرف، ساخت‌وساز و ایجاد مستحدثات در این محدوده‌ها می‌تواند به هویت تاریخی و ارزش‌های باستان‌شناختی آثار آسیب وارد کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: در همین راستا، در پی دریافت گزارش‌های مردمی از سوی منابع اطلاعاتی یگان حفاظت میراث فرهنگی در چهارم آبان‌ماه امسال مبنی بر انجام عملیات تصرف و دیوارکشی در عرصه و حریم تپه تاریخی سرخاب در شهرستان ساوجبلاغ، موضوع بلافاصله در دستور کار نیروهای عملیاتی این یگان قرار گرفت.

این مسئول بیان کرد: پس از دریافت گزارش، مأموران یگان حفاظت با حضور در محل، ضمن بررسی وضعیت موجود، از ادامه فعالیت کارگران ساختمانی جلوگیری کردند و در ادامه، فرد مسئول اجرای عملیات ساختمانی شناسایی و برای پیگیری موضوع احضار شد.

زینالی با بیان اینکه در مرحله نخست برخورد قانونی با این تخلف، اخطاریه رسمی برای توقف عملیات صادر شد، گفت: به فرد متخلف ابلاغ شد که ضمن متوقف کردن فعالیت‌های ساختمانی، برای رسیدگی به موضوع و پیگیری مراحل قانونی به معاونت میراث فرهنگی اداره کل مراجعه کند.

او تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت اطمینان از توقف کامل عملیات غیرمجاز، روند نظارت بر محل در دستور کار یگان حفاظت قرار گرفت و مأموران با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و پایش تصویری، وضعیت محدوده مورد نظر را به‌صورت مستمر رصد کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: متأسفانه بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که با وجود تذکرات و اخطاریه صادرشده، فعالیت فرد متخلف متوقف نشده و عملیات دیوارکشی در عرصه و حریم تپه تاریخی سرخاب همچنان ادامه داشته است.

زینالی با اشاره به پیگیری مجدد این موضوع اظهار کرد: در پی محرز شدن ادامه فعالیت‌های غیرمجاز، مأموران یگان حفاظت به همراه فرزان احمدنژاد، کارشناس باستان‌شناس اداره کل میراث فرهنگی استان، با حضور در محل، وضعیت عرصه و حریم این اثر تاریخی را به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار دادند.

این مسئول توضیح داد: بررسی‌های انجام‌شده در محل نشان داد که عملیات دیوارکشی نه‌تنها متوقف نشده، بلکه بخش قابل توجهی از عرصه و حریم تپه تاریخی را دربر گرفته و در مجموع بیش از هفت هزار مترمربع از محدوده این محوطه تاریخی در معرض تصرف قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با تأکید بر اینکه تعرض به عرصه و حریم آثار تاریخی از جمله موضوعاتی است که با حساسیت و جدیت از سوی مجموعه میراث فرهنگی پیگیری می‌شود، گفت: پس از احراز تخلف، فرد مسئول در محل احضار شد و ضمن تفهیم تخلفات صورت‌گرفته، درباره پیامدها و عواقب قانونی ادامه هرگونه فعالیت در محدوده اثر تاریخی به وی توضیحات لازم ارائه شد.

زینالی افزود: در جریان این اقدام، با تشریح اهمیت حفاظت از محدوده تاریخی و تبعات حقوقی ناشی از ادامه تصرف، فرد متخلف متقاعد شد که دیوارهای احداث‌شده را جمع‌آوری کند. بر همین اساس، عملیات برچیدن دیوارها با حضور مأموران یگان حفاظت و کارشناس باستان‌شناس اداره کل آغاز شد.

او با تشریح جزئیات عملیات آزادسازی اظهار کرد: برای اجرای این عملیات، یک دستگاه بیل مکانیکی به محل اعزام شد و در نهایت حدود ۷۰۰ متر از دیوارهای احداث‌شده با ارتفاع تقریبی ۲.۵ متر برچیده شد و محدوده مورد تعرض از وجود این مستحدثات غیرمجاز آزاد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: این عملیات با حضور و نظارت مأموران یگان حفاظت و کارشناس میراث فرهنگی و بدون بروز هرگونه درگیری لفظی یا فیزیکی انجام شد و با جمع‌آوری دیوارهای احداثی، زمینه رفع تصرف و صیانت از عرصه و حریم تپه تاریخی سرخاب فراهم شد.

او با اشاره به ثبت ملی این محوطه تاریخی گفت: تپه تاریخی سرخاب از آثار ارزشمند تاریخی شهرستان ساوجبلاغ است که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و حفاظت از آن مستلزم جلوگیری از هرگونه تعرض و تغییر غیرمجاز در محدوده عرصه و حریم آن است.

زینالی تأکید کرد: ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی به معنای پایان مسئولیت حفاظتی نیست، بلکه ضرورت مراقبت مستمر، نظارت میدانی و جلوگیری از اقدامات مخرب را دوچندان می‌کند. از این رو، یگان حفاظت میراث فرهنگی با تکیه بر گزارش‌های مردمی، پایش مستمر و حضور میدانی، موضوعات مرتبط با تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی را پیگیری می‌کند.

این مسئول در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه عملیات ساختمانی، حفاری، دیوارکشی یا اقدام مشکوک در محدوده آثار و محوطه‌های تاریخی، موضوع را به یگان حفاظت میراث فرهنگی اطلاع دهند تا با بررسی به‌موقع، از بروز خسارت به میراث تاریخی استان جلوگیری شود.

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