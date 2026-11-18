به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه آموزشی یک‌روزه «تهیه گزارش‌های سیاستی» با تدریس ابراهیم حاجیانی، از استادان حوزه جامعه‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و با حضور و مشارکت کارشناسان اداره‌کل برنامه‌ریزی و بودجه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

این کارگاه با رویکرد ارتقای دانش تخصصی و توانمندسازی سرمایه انسانی، بر توسعه ظرفیت‌های کارشناسی در زمینه شناخت، تحلیل و تدوین گزارش‌های سیاستی متمرکز بود، گزارش‌هایی که با تبیین دقیق مسائل، ارزیابی گزینه‌های پیش‌رو و ارائه راهکارهای اجرایی، می‌توانند نقشی مؤثر در پشتیبانی از فرآیندهای تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی ایفا کنند.

در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله چیستی و چرایی گزارش‌های سیاستی، مبانی و الزامات تدوین، ساختار و چارچوب محتوایی گزارش‌ها، شناسایی و تحلیل ذی‌نفعان و همچنین شناخت فضای سیاستی و اکوسیستم حاکم بر تصمیم‌گیری در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین با توجه به جایگاه اداره‌کل برنامه‌ریزی و بودجه به‌عنوان یکی از ارکان تخصصی برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و اعتبارات وزارتخانه، بر ضرورت ارتقای کیفیت مطالعات کارشناسی و تبدیل یافته‌های تحلیلی به پیشنهادهای سیاستی منسجم، واقع‌بینانه و قابل اجرا تاکید شد.

بخش دیگری از این کارگاه به بررسی الزامات کاربردی‌سازی گزارش‌های سیاستی اختصاص داشت. در این چارچوب، موضوعاتی همچون ضرورت شناخت دقیق نیازها و انتظارات مرجع درخواست‌کننده گزارش، تعیین سطح و دامنه تحلیل متناسب با مخاطب و جایگاه تصمیم‌گیر، تمایز میان انواع گزارش‌های کارشناسی و سیاستی و طراحی ساختاری یکپارچه، منسجم و هدفمند برای ارائه یافته‌ها و پیشنهادها مطرح شد.

در این نشست همچنین بر لزوم توجه به سناریوهای محتمل، اقتضائات محیطی و استراتژی‌های حاکم بر حوزه‌های مأموریتی وزارتخانه در فرآیند تدوین گزارش‌های سیاستی تاکید شد. از دیگر محورهای مورد بحث، انطباق محتوای گزارش‌ها با الزامات تصمیم‌گیری مدیران ارشد، توجه به بایدها و نبایدهای هر سطح مدیریتی و ارائه پیشنهادهایی بود که ضمن برخورداری از پشتوانه کارشناسی و تحلیلی، قابلیت تبدیل‌شدن به تصمیم و اقدام اجرایی را داشته باشند.

این کارگاه در ادامه با رویکردی تعاملی و مشارکتی، به بررسی نمونه‌هایی از گزارش‌های تهیه‌شده اختصاص یافت و شرکت‌کنندگان ضمن ارزیابی نقاط قوت و ضعف این نمونه‌ها، درباره راهکارهای اصلاح ساختار، ارتقای کیفیت تحلیل و افزایش اثربخشی پیشنهادهای سیاستی به تبادل نظر پرداختند.

در پایان این دوره آموزشی مقرر شد فرآیند یادگیری و ارتقای مهارت‌های تخصصی کارشناسان با تهیه نمونه گزارش‌های سیاستی از سوی آنان و طرح، نقد و بررسی این گزارش‌ها در نشست‌های آتی کارگاه استمرار یابد.

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