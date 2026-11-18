بهروز خلیلی امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه آموزش گردشگری بین اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و جهاد دانشگاهی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، گفت: اردبیل از نظر آمایش گردشگری در بین ۹ مقصد برتر کشور قرار دارد و این ظرفیت، اهمیت برنامه‌ریزی راهبردی و هدفمند برای بهره‌برداری از فرصت‌های گردشگری استان را دوچندان می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با اشاره به وضعیت بازار کار استان، افزود: اردبیل از نظر نرخ مشارکت اقتصادی رتبه دوم کشور را دارد که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی آماده ورود به بازار کار است. این سرمایه انسانی در صورتی که از آموزش‌های تخصصی و مهارتی برخوردار شود، می‌تواند به نیروی مولد و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شود؛ در غیر این صورت، زمینه برای بروز بیکاری و آسیب‌های اجتماعی فراهم خواهد شد.

او نیروی انسانی متخصص و ماهر را یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی پایدار دانست و گفت: کشورهای پیشرو به این نتیجه رسیده‌اند که سرمایه‌گذاری در دانش فنی و توانمندسازی نیروی انسانی، ارزش افزوده اقتصادی قابل توجهی ایجاد می‌کند. برای نمونه، درآمد چین از محل دانش فنی به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که اهمیت توجه به اقتصاد دانش‌محور را نشان می‌دهد.

خلیلی با تاکید بر ضرورت تقویت آموزش در بخش گردشگری بیان کرد: موضوع آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی باید در صدر برنامه‌های اجرایی استان قرار گیرد و در حوزه گردشگری نیز تمامی افرادی که به هر شکل در این صنعت فعالیت می‌کنند، بدون تفکیک حوزه فعالیت، باید تحت پوشش برنامه‌های آموزشی و مهارتی قرار گیرند.

معاون استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: اجرای این تفاهم‌نامه باید از طریق کارگروه توسعه گردشگری یا شورای راهبردی گردشگری استان پیگیری شود تا برنامه‌های آموزشی بر اساس نیازهای واقعی فعالان گردشگری و صنوف مرتبط تدوین و اجرایی شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هوشمندسازی شهر گردشگرپذیر سرعین اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی سرعین به‌عنوان یک پایلوت ملی در حال پیگیری است و می‌تواند الگوی مناسبی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت مقاصد گردشگری کشور باشد.

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