به گزارش میراث آریا، نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی، حضور فعال و مؤثر جمهوری اسلامی ایران در دومین جشنواره جهانی حفاظت و توسعه روستاهای صنایع‌دستی ۲۰۲۶ در هانوی ویتنام را فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های کشور در عرصه بین‌المللی ارزیابی کرد. این رویداد که با شعار «همگرایی هویت‌های فرهنگی روستاهای صنایع‌دستی؛ پیوند برترین‌های جهان» برگزار شد، میزبان ۲۰۰ هنرمند از ۵۷ کشور جهان بود.



رجایی در گزارش خود به مشارکت نماینده ایران به‌عنوان عضو هیئت داوران مسابقه جهانی صنایع‌دستی ۲۰۲۶ اشاره کرد و افزود این حضور، فرصتی برای آشنایی با معیارهای جهانی داوری و تبادل تجربیات تخصصی فراهم آورد. وی همچنین کسب جایزه اقامت هنری Vietcraft توسط فاطمه علیپور یوسفی را نشانه‌ای از جایگاه والای هنرهای سنتی ایران در سطح جهانی دانست.



مدیرکل آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی در ادامه به بازدیدهای میدانی از روستاهای تخصصی ویتنام در رشته‌های چوبی، معرق، سفالگری و حصیربافی اشاره کرد و مدل استقرار هم‌زمان کارگاه‌های تولیدی و نمایشگاه‌های فروش در این روستاها را الگویی موفق برای ارتباط مستقیم تولیدکننده و مصرف‌کننده دانست.

وی همچنین به برقراری ارتباطات راهبردی با مؤسسات بین‌المللی، از جمله بنیاد فرهنگی تونگیونگ کره جنوبی، برای همکاری‌های آتی در زمینه پژوهش و تبادل هنرمندان اشاره کرد.

رجایی با تحلیل داده‌های رسمی شهر هانوی در زمینه اشتغال‌زایی و صادرات صنایع‌دستی، دستاوردهای این سفر را در شناخت الگوهای حفاظت از دانش سنتی و انتقال مهارت به نسل جوان دانست و افزود: در این راستا پیشنهادهایی نظیر تدوین برنامه همکاری‌های آموزشی بین‌المللی، برگزاری نخستین رویداد بین‌المللی صنایع‌دستی ویژه جوانان در ایران، مستندسازی دانش استادکاران در رشته‌های در معرض فراموشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را مطرح کرد.



مدیرکل آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی در پایان تأکید کرد: تدوین برنامه جامع توسعه روستاهای صنایع‌دستی با رویکرد تلفیق آموزش، تولید، گردشگری و فروش، بازنگری در ساختار جوایز جشنواره‌ها و توسعه همکاری با دانشگاه‌ها و طراحان بین‌المللی، از پیشنهادهای کلان برای ارتقای جایگاه صنایع‌دستی کشور است تا با توجه به پیشینه غنی ایران، ظرفیت‌های موجود به شکوفایی بیشتری برسد.

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