به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه شورای فرهنگ عمومی استان گلستان روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه گرگان، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، ائمه جمعه، فرمانداران، مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی و اعضای حقیقی و افتخاری شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در این نشست با اشاره به تنوع قومی و مذهبی گلستان گفت: استان گلستان با وجود برخورداری از اقوام و مذاهب مختلف، ظرفیت برجسته‌ای در همزیستی و زندگی برادرانه مردم در کنار یکدیگر دارد. به لطف خدا و با هماهنگی مسئولان استانی و ملی، وحدت و برادری میان مردم برقرار است و گلستان می‌تواند برای کشور و حتی جهان اسلام الگویی در این زمینه باشد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با تأکید بر ضرورت نگاه عمیق و محتوایی به مسائل فرهنگی افزود: برای پیشبرد امور فرهنگی باید در هر استان به افرادی که هدفی جز خدمت به خدا، نجات کشور و امت اسلامی ندارند و نیز به مسئولانی که در این حوزه نقش اساسی دارند، اختیار کافی داده شود تا بتوانند وارد میدان عمل شوند و برنامه‌های فرهنگی را پیگیری و اجرا کنند.

او با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای نسل جوان اظهار کرد: باید تا حد توان برای جوانان برنامه داشته باشیم. من نیز به اندازه‌ای که فرصت و توان دارم به دبیرستان‌ها می‌روم و با دانش‌آموزان گفت‌وگو می‌کنم. باید به آنان اجازه داد حرف بزنند و حتی نقد کنند؛ اگر جوانان در مواجهه با مسئولان و بزرگ‌ترها احساس کنند صدایشان شنیده نمی‌شود، ممکن است از جامعه فاصله بگیرند. شیوه برخورد ما باید زمینه گفت‌وگو و ارتباط با این نسل را فراهم کند.

نورمفیدی با اشاره به ضرورت معرفی فرهنگ اهل‌بیت(ع) به مردم جهان گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی اربعین و علاقه آنان به امام حسین(ع) پرسش‌هایی را برای مردم دنیا ایجاد می‌کند. باید بتوانیم شخصیت والا و فرهنگ امام حسین(ع) را با زبانی قابل‌فهم به جهانیان معرفی کنیم.

او در بخش دیگری از سخنانش، خدمت به مردم را وظیفه اصلی مسئولان دانست و گفت: همه تلاش مسئولان باید برای خدمت به مردم باشد. شاید نتوانیم نیاز همه مردم را برطرف کنیم یا برای هر مشکلی راه‌حل داشته باشیم، اما می‌توانیم با اخلاق و زبان خوش با آنان برخورد کنیم تا با رضایت از پیش ما بروند. این همان سفارش پیامبر خداست که اگر توان پاسخ‌گویی به همه نیازها را نداریم، دست‌کم با رفتار و گفتار نیک با مردم همراهی کنیم.

گفتنی است این نشست در دومین روز سفر علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور به استان گلستان و با حضور او به‌عنوان معین شورای فرهنگ عمومی استان برگزار شد.

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