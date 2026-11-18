به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر طهماسبی چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی‌فقیه در گلستان و امام‌جمعه گرگان، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، ائمه جمعه، فرمانداران، مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورا برگزار شد، گفت: جلسات شورای فرهنگ عمومی باید براساس تقویم و با دستور کار مشخص در استان و شهرستان‌ها برگزار شود تا مسائل فرهنگی و موضوعات مبتلابه جامعه به‌صورت جدی بررسی شود.

استاندار گلستان با اشاره به استقرار دبیرخانه شورا در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: دبیرخانه باید با برنامه‌ریزی و تعیین دستور کار روشن، جلسات را منظم برگزار کند تا اعضا نیز با آمادگی و مشارکت بیشتر در نشست‌ها حضور یابند.

او با بیان اینکه فرهنگ سیاسی گاهی بر فرهنگ عمومی سایه می‌اندازد، اظهار کرد: اگر فرهنگ علوی و آموزه‌های نهج‌البلاغه در جامعه جاری شود، بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در نقاط مختلف کشور بروز می‌کند، شکل نخواهد گرفت. گاهی به بهانه مسائل فرهنگی، به هم‌نوع و برادر دینی خود تهمت می‌زنیم و به او انگ می‌زنیم؛ رفتاری که جامعه را از فرهنگ علوی دور می‌کند.

طهماسبی با اشاره به شرایط کشور گفت: امروز در وضعیت جنگی و رویارویی همه‌جانبه قرار داریم و ارکان مختلف نظام، از قوا و رهبری تا میدان، خیابان، دولت و دستگاه دیپلماسی، درگیر این شرایط‌اند.

او با اشاره به آنچه تلاش بیش از صد سرویس اطلاعاتی در جهان برای تضعیف تاب‌آوری جمهوری اسلامی و مردم خواند، افزود: در چنین شرایطی جامعه بیش از هر چیز به آرامش، وحدت و انسجام نیاز دارد. تفرقه، تهمت و افترا در فضای مجازی و برخی سخنرانی‌ها می‌تواند دشمن را تقویت و جامعه را تضعیف کند؛ بنابراین هر یک از ما باید از گفتار و رفتارهایی که به اختلاف دامن می‌زند، پرهیز کنیم و تقویت وحدت را بخشی از مسئولیت خود بدانیم.

استاندار گلستان اصلاح الگوی مصرف را از موضوعات مهم فرهنگ عمومی دانست و گفت: میزان دورریز نان و هدررفت آرد در کشور بالاست و مصرف انرژی و گاز نیز به دقت بیشتری نیاز دارد. در شرایط دشوار کشور باید از اسراف پرهیز و از تولیدات داخلی حمایت کرد تا دشمن نتواند از ضعف‌ها و نیازهای کشور برای واردکردن فشار بیشتر استفاده کند.

او با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی در استان و شهرستان‌ها بیان کرد: ائمه جمعه، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون فعالیت دارند و برنامه‌هایی از جمله همایش‌ها و فعالیت‌های کانون‌های قرآنی برگزار می‌شود، اما بخشی از این اقدامات به‌درستی منعکس نمی‌شود. گزارش این فعالیت‌ها باید از سوی شهرستان‌ها و دستگاه‌ها به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان ارسال شود تا پس از جمع‌بندی، به شورای فرهنگ عمومی کشور نیز منعکس شود.

طهماسبی همچنین بر استمرار برنامه‌های فرهنگی برای گروه‌های مختلف جامعه، از کودکان و نوجوانان تا دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: این برنامه‌ها در شکل‌گیری فرهنگ عمومی استان و کشور اثرگذارند و باید ادامه یابند. گفت‌وگو با دانش‌آموزان و پاسخ‌گویی به پرسش‌های آنان نیز می‌تواند ارتباط نسل جوان با جامعه و مسئولان را تقویت کند.

گفتنی است این نشست در دومین روز سفر علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور به استان گلستان و با حضور او به‌عنوان معین شورای فرهنگ عمومی استان برگزار شد.

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