به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی در دومین روز سفر خود به استان گلستان، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی‌فقیه در گلستان و امام‌جمعه گرگان، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، ائمه جمعه، فرمانداران، مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی و اعضای حقیقی و افتخاری شورا برگزار شد، گفت: شورای فرهنگ عمومی کشور برای هر استان یک معین انتخاب کرده است و توفیق داشتم به‌عنوان معین این شورا در استان گلستان حضور پیدا کنم.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با بیان اینکه وظیفه شورای فرهنگ عمومی، ترویج، گسترش و تحکیم مؤلفه‌های فرهنگ عمومی است، افزود: باید بررسی کنیم چرا آنچه در جلسات شورا مطرح می‌شود، همیشه در رفتار اجتماعی شهروندان دیده نمی‌شود و چرا مناسبت‌هایی که در تقویم رسمی کشور ثبت شده‌اند، گاه بازتاب و خروجی روشنی در جامعه ندارند.

او با اشاره به رواج برخی مناسبت‌های غیربومی در میان جوانان گفت: پیش از انتقاد از برگزاری جشن‌هایی مانند هالووین، باید از خود بپرسیم چرا بخشی از جوانان با داشته‌های تاریخی و فرهنگی خود آشنا نیستند. ایران جامعه‌ای متمدن و تاریخی است و فرهنگ آن مجموعه‌ای از آداب، رسوم، اخلاقیات، سنت‌ها و باورها را دربرمی‌گیرد؛ این میراث باید برای نسل امروز شناخته و معرفی شود.

دارابی با اشاره به پیش‌بینی پنج کمیته تخصصی در شورای فرهنگ عمومی کشور برای پیگیری امور مرتبط گفت: در ماه‌های اخیر، پس از بحث و گفت‌وگو و مشورت با استان‌ها، چهار نظام مسئله برای قرار گرفتن در دستور کار شورا تعیین شده است.

ترمیم اعتماد عمومی و تقویت فرهنگ شهروندی در دستور کار است

او نخستین مسئله را سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانست و گفت: باید برای افزایش سرمایه اجتماعی برنامه‌ریزی شود. مسئله دوم، فرهنگ شهروندی است؛ موضوعی که در رفتارهای روزمره مردم، رعایت فضیلت‌های اخلاقی و پایبندی به مقررات اجتماعی نمود پیدا می‌کند.

معاون میراث‌فرهنگی کشور دفاع ملی را سومین مسئله مورد توجه شورای فرهنگ عمومی برشمرد و گفت: دفاع ملی باید از منظر فرهنگی نیز بررسی شود. تجربه جنگ هشت‌ساله، جنگ دوازده‌روزه و جنگی که از آن به‌عنوان جنگ رمضان یاد می‌شود، اهمیت توجه به این موضوع را نشان می‌دهد.

به گفته او، کشور در شرایط «صلح مسلح» قرار دارد و شورای فرهنگ عمومی نیز باید به ابعاد فرهنگی دفاع ملی بپردازد.

دارابی دینداری نوجوانان در بازه سنی ۱۱ تا ۱۵ سال را چهارمین مسئله دانست و افزود: این گروه سنی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. دارابی این نوجوانان را از گروه‌هایی دانست که در تحولات اجتماعی نقش اثرگذاری دارند و بر ضرورت برنامه‌ریزی فرهنگی برای آنان تأکید کرد.

وحدت اقوام، سرمایه مهم گلستان است

او با اشاره به تنوع قومی استان گلستان، این استان را رنگین‌کمانی از اقوام توصیف کرد و گفت: گلستان برای کشور سرمایه ارزشمندی است و حفظ وحدت و انسجام آن اهمیت زیادی دارد. آیت‌الله نورمفیدی سال‌ها برای مراقبت از وحدت استان و تقویت همبستگی میان اقوام تلاش کرده‌اند و این ظرفیت باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون میراث‌فرهنگی کشور همچنین حضور آیت‌الله نورمفیدی و علی‌اصغر طهماسبی را فرصتی ارزشمند برای استان دانست و افزود: اگر شورای فرهنگ عمومی قرارگاهی برای شناخت آسیب‌ها و یافتن راه‌حل باشد، اعضای آن مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید مسائل فرهنگی را با همکاری و نگاهی جامع پیگیری کنند.

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