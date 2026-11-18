به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۶ اظهار کرد: در راستای شناسایی، مستندسازی و حفاظت از میراث طبیعی استان، پنج اثر طبیعی ارزشمند کردستان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: این آثار شامل درخت افرای قفقازی بانه، رویشگاه روستای سرهویه، درخت توت کابلی روستای دره‌تفی، درخت بناوچ روستای شیخ عطار شهرستان مریوان و درخت چنار هواره‌میژه روستای پیرنسل است.



وطن‌دوست با اشاره به اهمیت میراث طبیعی در حفظ تنوع زیستی و هویت محیطی مناطق مختلف استان، عنوان کرد: ثبت این آثار گامی مهم در راستای صیانت از سرمایه‌های طبیعی، حفظ ارزش‌های زیست‌محیطی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده است.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان یادآور شد: حفاظت از آثار طبیعی ثبت‌شده نیازمند همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، جوامع محلی و مردم است و این اداره‌کل با همکاری نهادهای مربوطه، پیگیری اقدامات حفاظتی و معرفی این ظرفیت‌های ارزشمند را در دستور کار دارد.

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