به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار با سید انور رشیدی شهردار سنندج، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این شهر در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: همکاری بین دستگاهی، زمینه اجرای طرح‌های مشترک، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه این حوزه‌ها را فراهم می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با اعلام آمادگی این مجموعه برای همکاری با شهرداری سنندج در زمینه سرمایه‌گذاری گردشگری افزود: با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک، زمینه حضور سرمایه‌گذاران، اجرای پروژه‌های گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال بیش از پیش فراهم می‌شود.

او همچنین به برنامه توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی در سنندج اشاره کرد و گفت: ایجاد بازارچه‌های صنایع‌دستی در پارک معلم، پارک نیشتمان و پارک پیرچنار در دستور کار قرار دارد.

وطن‌دوست با بیان اینکه راه‌اندازی این بازارچه‌ها نقش مهمی در حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی دارد، یادآور شد: فراهم کردن فضاهای مناسب برای عرضه محصولات بومی و محلی، علاوه بر کمک به رونق اقتصادی فعالان این حوزه، فرصت مناسبی برای معرفی هنرها و ظرفیت‌های فرهنگی کردستان به شهروندان و گردشگران فراهم می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان در ادامه با اشاره به پروژه قشلاق-گریزه سنندج، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در روند اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: با هم‌افزایی و تعامل می‌توان اقدامات ملموس و اثرگذاری در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری انجام داد که نتایج آن برای مردم استان ارزشمند خواهد بود.

او بیان کرد: حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی در کنار توسعه گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی، نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، مسیر اجرای برنامه‌های مشترک و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های استان را هموار می‌کند.

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