به گزارش میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در جلسه کارگروه ماده ۲۷ استان اظهار کرد: کردستان استانی با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی است که در گوشه‌وکنار آن، به‌ویژه در بناها و محوطه‌های تاریخی، می‌توان عمق تاریخ و تمدن را مشاهده کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با تاکید بر ضرورت حفاظت از آثار و بناهای تاریخی برای انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده افزود: در همین راستا، واگذاری سه مجموعه شامل خانه تاریخی کسوت‌آرا، خانه نصرت نصرتی و کمپ گردشگری سورین بانه با هدف مرمت، احیا، نگهداری اصولی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان عنوان کرد: کاربری‌های پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه‌ها فرهنگی، اقامتی و پذیرایی است و مدت واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی ۲۵ سال تعیین شده است.

او با بیان اینکه بخش دولتی در این زمینه نقش سیاست‌گذار را بر عهده دارد، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران، زمینه مرمت و احیای بناهای تاریخی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های گردشگری استان را فراهم می‌کند.

وطن‌دوست با اشاره به ضرورت حمایت بیشتر از سرمایه‌گذارانی که در این استان فعالیت می‌کنند، گفت: کردستان از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری فراوانی برخوردار است و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها علاوه بر حفاظت از میراث ارزشمند استان، به ایجاد فرصت‌های شغلی، رونق گردشگری و توسعه اقتصادی مناطق مختلف منجر می‌شود.

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