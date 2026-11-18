به گزارش میراث آریا، علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی گفت: در جلسه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ شورای ملی ثبت میراث طبیعی، ۱۵ اثر طبیعی از استان‌های همدان، کرمان، کردستان و کرمانشاه مطرح شد که پس از بررسی و ارزیابی کارشناسی، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی کشور تشخیص داده شدند.

وی با اشاره به تنوع این آثار افزود: آبشار گرینو تویسرکان، آبشار شهرستانه و آبشار دره غار در استان همدان؛ دشت ریواس شهربابک، سروهای کهنسال سولوئیه و تمین، چنار کهنسال تذرج شرقی و گردوی کهنسال میدوک در استان کرمان، از جمله آثار تأیید شده هستند.

ایزدی ادامه داد: در استان کردستان نیز رویشگاه درختان بنه کهنسال روستای هویه، درخت توت کابله در کابل- دره تفی، درخت زبان‌گنجشک روستای شیخ عطار مریوان و چنار کهنسال هواره‌میژه و در استان کرمانشاه، چنارهای کهنسال دار صیفور کنگاور، توت‌های کهنسال سرآسیاب صحنه و بنه کهنسال کلاه‌دراز گیلان‌غرب، واجد ارزش ثبت ملی شناخته شدند.

رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی در پایان تأکید کرد: شناسایی و ثبت میراث طبیعی، گامی مؤثر در حفاظت از سرمایه‌های ارزشمند زیستی، اکولوژیکی و زمین‌شناختی کشور است و زمینه تقویت سازوکارهای قانونی و مدیریتی برای صیانت از این آثار و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/