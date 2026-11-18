به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با آیین گشایش رویداد «گیلان، دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران»، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با حضور در تالار مرکزی رشت، از نمایشگاه تخصصی این رویداد بازدید به عمل آورد.

در این بازدید که با هدف بررسی پتانسیل‌های اقتصادی و چشم‌اندازهای توسعه‌ای استان صورت گرفت، معاون گردشگری کشور از غرفه‌های متنوع نمایشگاهی شامل بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به تفکیک شهرستان‌های استان، تولیدات صنایع‌دستی و میز تخصصی خوراک گیلان دیدن کرد و از نزدیک در جریان طرح‌ها، پروژه‌های قابل واگذاری و مزیت‌های رقابتی استان قرار گرفت.

محسنی‌بندپی در جریان این بازدید، با فعالان بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان گفتگو کرد و بر نقش محوری گردشگری پایدار، تلفیق آن با میراث طبیعی و فرهنگی و همچنین اقتصاد صنایع‌دستی و گردشگری خوراک در ارزآوری و اشتغال‌زایی محلی تأکید کرد.

همچنین در جریان این بازدید، غرفه‌داران و مجریان طرح‌ها، گزارش‌های تخصصی خود را پیرامون موانع، راهکارها و فرصت‌های مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی استان ارائه دادند.

رویداد «گیلان، دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» با رویکرد معرفی جامع فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هم‌افزایی میان نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی و تسهیل فرایندهای جذب سرمایه، طی روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان‌ماه در تالار مرکزی رشت میزبان صاحب‌نظران، مدیران و سرمایه‌گذاران است.

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