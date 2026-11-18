به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یعقوب گویلیان روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در جلسه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجمن حرفه‌ای دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری استان، اظهار کرد: دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری از ظرفیت‌های مهم صنعت گردشگری کردستان هستند و نقش مهمی در جذب گردشگر، معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی کردستان و ارائه خدمات مطلوب به مسافران دارند.

سرپرست معاونت گردشگری کردستان افزود: این دفاتر به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره گردشگری، در برنامه‌ریزی سفر و رونق این صنعت نقش مهمی ایفا می‌کنند و تقویت فعالیت حرفه‌ای آن‌ها، زمینه‌ساز توسعه گردشگری استان است.

او با اشاره به اهمیت تشکل‌های حرفه‌ای در ساماندهی فعالیت‌های این حوزه عنوان کرد: انجمن حرفه‌ای دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری، با ایجاد هم‌افزایی میان فعالان این بخش و پیگیری مطالبات صنفی، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و پیشبرد اهداف گردشگری استان داشته باشد.

گویلیان یادآور شد: در انتخابات برگزارشده، سیدکیوان حسینی، عزیزه کشاورزی، سید فؤاد حسینی، سارو رحیم‌زاده و هوشنگ جواهری به‌ترتیب به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: فروغ خسروی و نسرین ایرانی به‌صورت مشترک به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره و بنفشه حسینی و یزدان یاوری نیز به‌عنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند.

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