به گزارش خبرنگارمیراث آریا، عبدالرضا نصیری‌اصل امروز ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت صیانت از زیرساخت‌ها و تأسیسات مجموعه تاریخی پاسارگاد گفت: در راستای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از تجمع و افزایش حجم آب‌های سطحی، عملیات لایروبی و پاکسازی کانال اصلی واقع در مسیر انتهایی بلوار منتهی به آرامگاه کوروش و همچنین دو مسیر جانبی انتقال آب در حاشیه مسیر سنگ‌فرش‌شده انجام شده است.

سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با اشاره به بررسی‌های فنی و هیدرولیکی صورت‌گرفته در این محدوده افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم قابل‌توجهی از روان‌آب‌های سطحی، به‌ویژه در زمان بارندگی و بروز سیلاب، از دو منبع اصلی شامل روان‌آب‌های شهری از سمت مادر سلیمان و سرریز آب‌های کشاورزی مناطق پیرامونی وارد این شبکه می‌شود که این موضوع فشار مضاعفی بر ظرفیت انتقال آب در کانال ها و لوله‌های هدایت‌کننده وارد می‌کند.

نصیری اصل همچنین یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت آب‌های سطحی این محدوده را محدودیت و انسداد مسیر خروجی آب عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، فعالیت‌های کشاورزی و مداخلات صورت‌گرفته در محدوده خروجی رودخانه، موجب محدود شدن مسیر تخلیه آب شده است. این مسئله می‌تواند با ایجاد پدیده برگشت آب، موجب افزایش سطح آب در کانال های اصلی و تشدید خطر آب‌گرفتگی شود.

او با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی این وضعیت، خاطرنشان کرد: بالا آمدن سطح آب در محوطه و احتمال نفوذ آن به ساختمان‌ها و تأسیسات حساس، از جمله مخاطراتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، برخی تأسیسات از جمله سرویس‌های بهداشتی مقابل کاروانسرای مظفری، دفتر مدیریت و دفتر فنی در ضلع جنوبی محوطه، در معرض خطر آب‌گرفتگی مکرر قرار دارند.

سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد در ادامه، تداوم برنامه لایروبی دوره‌ای کانال های داخلی را به‌عنوان یکی از اقدامات ضروری و فوری برشمرد و بر لزوم هماهنگی میان‌دستگاهی برای بازگشایی و رفع انسداد مسیر خروجی رودخانه و جلوگیری از مداخلات کشاورزی در دهانه خروجی آب محوطه تأکید کرد.

نصیری اصل در پایان تصریح کرد: پاکسازی و لایروبی مسیرهای داخلی، هرچند اقدامی ضروری در راستای نگهداری و حفاظت از زیرساخت‌هاست، اما حل پایدار مسئله مستلزم رفع محدودیت مسیر خروجی آب و مدیریت یکپارچه جریان‌های ورودی و خروجی است.

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