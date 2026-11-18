به گزارش میراث آریا، برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور، در نشستی با حضور نماینده مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی و نماینده و عضو هیئت مدیره پلتفرم‌ فعال در حوزه صنایع دستی، بر ضرورت بازنگری در نحوه تأمین مواد اولیه با سه رویکرد اصلی «کاهش قیمت تمام‌شده»، «کاهش زمان تأمین» و «ارتقای کیفیت» تأکید کرد.

در این جلسه، طرحی برای بهبود زنجیره تأمین مواد اولیه مورد بررسی قرار گرفت. ضرغامی با تبیین جزئیات خاطر نشان کرد که بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت پلتفرم‌های کشور می تواند برای رفع چالش‌های موجود در تأمین مواد اولیه به حوزه صنایع دستی کمک کند.

معاون صنایع.دستی کشور با تأکید بر اهمیت استفاده از توان سکوهای داخلی، بر لزوم ایجاد یک شبکه توزیع متناسب تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه هدف این طرح، حرکت به سمت یک همکاری چندجانبه است، تصریح کرد: هدف ما این است که با کمک پلتفرم‌های کشور، گام‌های مؤثری برای پایین آوردن قیمت، کاهش زمان و بالا بردن کیفیت مواد اولیه برداریم و از ظرفیت‌های متنوع موجود برای دستیابی به یک توزیع کارآمد استفاده کنیم.



در ادامه این نشست، موضوع بازنگری در نحوه تخصیص تسهیلات به فعالان صنایع دستی مطرح شد.

ضرغامی با اشاره به اینکه این طرح می‌تواند بخشی از دغدغه‌های اصلی هنرمندان را مرتفع کند، گفت: بخشی از تسهیلات مورد درخواست فعالان، با تحقق این سه رویکرد (قیمت، زمان و کیفیت) و با کمک پلتفرم‌های کشور، به نحو بهتری مدیریت و تخصیص خواهد یافت.



وی همچنین افزود: در آینده‌ای نزدیک، با همکاری بخش خصوصی و در چارچوب‌های قانونی، از جنبه‌های ترغیبی و تشویقی برای هنرمندانی که از این سکوها جهت تأمین مواد اولیه خود استفاده می‌کنند، بهره خواهیم برد. این اقدامات شامل کاهش کارمزدهای پلتفرم‌ها و ارائه تخفیف‌های ویژه از سوی این سکوها برای حمایت از فعالان صنایع‌دستی خواهد بود تا همکاری‌های چندجانبه و متناسب در این حوزه شکوفا شود.

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