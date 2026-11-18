به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهادر نوروزی روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه جاری در حاشیه بازدید خبرنگاران چهارمحال و بختیاری از آثار تاریخی شهرستان بروجن با اشاره به به وجود ۹۷ سهم مالکیت در قلعه ضرغام‌السلطنه فرادنبه در این شهرستان گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تاکنون حدود ۳۰ سهم از این بنا را تملک و شهرداری فرادنبه هم بخشی از مالکیت آن را خریداری کرده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بروجن افزود: اما این در حالی است که همچنان بخش باقی‌مانده قلعه ضرغام‌السلطنه فرادنبه در اختیار مالکان خصوصی قرار دارد و این موضوع یکی از مشکلات اصلی مرمت این بنای تاریخی به‌شمار می‌رود.

نوروزی تصریح کرد: رفع مشکل مالکیت، امکان مرمت کامل قلعه ضرغام‌السلطنه را فراهم می‌کند، در همین راستا انتظار می‌رود اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در زمینه اختصاص زمین‌های معوض به مالکان همکاری کند تا بتوان مشکل مالکیت این بنای تاریخی را برطرف کرد و مرمت کامل آن را به سرانجام رساند.

وی با اشاره به آغاز مرمت قلعه ضرغام‌السلطنه فرادنبه از سال ۱۴۰۲ یادآور شد: تاکنون در سه مرحله برای مرمت این بنا اعتبار اختصاص یافته است که نخستین مرحله در سال ۱۴۰۲ با اختصاص ۲۵ میلیارد ریال به‌منظور مرمت سردر قلعه انجام شد و بخشی بنا از وضعیت تخریب خارج شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بروجن اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ هم ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرداری فرادنبه برای مرمت طاق‌ها و انجام عملیات خاک‌برداری اختصاص یافت.

وی گفت: امسال نیز ۱۸ میلیارد ریال اعتبار برای ادامه مرمت بنا اختصاص یافته که به پیمانکار واگذار شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

نوروزی وسعت قلعه ضرغام‌السلطنه را ۱۲ هزار مترمربع اعلام و تأکید کرد: مرمت کامل این بنای تاریخی حدود ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و با اعتبارات قطره‌چکانی نمی‌توان کار مؤثری در این بنای گسترده انجام داد؛ از این رو انتظار می‌رود با همکاری مسئولان، اعتبارات بیشتری به‌منظور مرمت کامل این اثر تاریخی جذب شود.

وی با اشاره به نقش ابراهیم‌خان ضرغام‌السلطنه در انقلاب مشروطه افزود: ضرغام‌السلطنه از رهبران انقلاب مشروطه بود و اصفهان را فتح کرد و پس از حرکت سواران بختیاری به سمت تهران، به‌عنوان نیروهای پشتیبانی در اصفهان ماند و نیروهای پشتیبانی انقلاب مشروطه را برای حرکت به سمت تهران جمع‌آوری کرد و آموزش داد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بروجن تصریح کرد: پس از کشته شدن برادر ضرغام‌السلطنه، وی بلافاصله به سمت تهران حرکت کرد اما محمدعلی‌شاه متوجه این اقدام شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی فرادنبه یادآور شد: این شهر از مناطق تاریخی شهرستان بروجن و دارای آثار متعدد ثبت ملی بوده که آخرین اثر ثبت‌شده آن، قبرستان مربوط به دوران مشروطه است.

نوروزی اضافه کرد: قلعه ضرغام‌السلطنه فرادنبه بنا به کتیبه آجری کنار دروازه اصلی آن در سال ۱۲۷۹ هجری قمری در زمینی به وسعت ۱۲ هزار مترمربع و در ۲ طبقه برپا شد.

وی گفت: ارتفاع قابل‌توجه برج‌ها و حصار، ساخت تمامی فضاهای مورد نیاز همچون اتاق‌ها، آشپزخانه، حمام اختصاصی، سربازخانه، انبار در محدوده حصار و به‌کارگیری تزئینات آئینه‌کاری، گچ‌بری، نقاشی و حجاری از ویژگی‌های این بنای ۱۶۰ ساله به‌شمار می‌رود.

نوروزی تأکید کرد: قلعه ضرغام‌السلطنه فرادنبه سال ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

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