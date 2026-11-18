به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست انجمن میراث‌فرهنگی گلستان و هماهنگی برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین که با حضور علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان، معاونان استاندار، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، و جمعی دیگر از مسئولان در استانداری گلستان برگزار شد، گفت: آثار تاریخی از نیاکانمان به ما سپرده شده‌اند و حفاظت از این میراث به همکاری همه دستگاه‌ها نیاز دارد.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به گستردگی آثار تاریخی کشور و محدودیت منابع مالی، امکانات و نیروی انسانی وزارتخانه افزود: انجمن‌های میراث‌فرهنگی باید در استان‌ها، شهرستان‌ها و دهستان‌ها تشکیل و تقویت شوند تا فرمانداران، شهرداران و دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از آثار تاریخی با اداره‌های میراث‌فرهنگی همکاری کنند.

او با اشاره به تعبیر رئیس‌جمهوری از استانداران به‌عنوان «رئیس‌جمهور هر استان»، بر نقش استانداران و فرمانداران در فعال‌کردن این انجمن‌ها و جلب مشارکت دستگاه‌های محلی تأکید کرد.

پرونده دیوار بزرگ گرگان در اولویت ثبت جهانی است

دارابی با اشاره به تأکید استاندار گلستان و پیگیری مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اظهار کرد: پرونده دیوار بزرگ گرگان را در اولویت ثبت جهانی قرار داده‌ایم. این دیوار با طول حدود ۲۰۰ کیلومتر، از آثار شاخص تاریخ دفاع از مرزهای ایران است و همکاران ما در دو سال اخیر کاوش‌ها و اقدامات کارشناسی آن را دنبال کرده‌اند.

او ابراز امیدواری کرد با همکاری استانداری و دستگاه‌های اجرایی گلستان، روند آماده‌سازی پرونده این اثر تسریع شود.

معاون میراث‌فرهنگی کشور همچنین با اشاره به وقفه ۲۲ساله ایران در ثبت جهانی آثار و محدودیت کنونی معرفی پرونده‌ها به یونسکو گفت: با توجه به محدودیت سالانه، شمار پرونده‌های پیشنهادی ایران برای حدود ۶۰ سال کفایت می‌کند.

زنگ میراث‌فرهنگی با بازدید دانش‌آموزان از موزه‌ها برگزار شود

دارابی با اشاره به افزایش شمار موزه‌های کشور از کمتر از ۵۰ موزه پیش از انقلاب به ۸۳۳ موزه گفت: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، شمار موزه‌های کشور باید به هزار موزه برسد. برای پیگیری طرح «هر شهر، یک موزه» با معاونت عمرانی وزارت کشور هماهنگ کرده‌ایم و برای جلب مشارکت شهرداران نیز نشست‌هایی برگزار می‌کنیم.

او از هماهنگی با وزارت آموزش‌وپرورش برای اجرای «زنگ میراث‌فرهنگی» خبر داد و افزود: دانش‌آموزان در قالب این برنامه به موزه‌ها بروند و آثار تاریخی را از نزدیک ببینند.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از استانداری و شهرداری‌ها خواست برای توسعه موزه‌ها در شهرهای گلستان همکاری کنند تا کودکان و نوجوانان بتوانند با آثار تاریخی محل زندگی خود آشنا شوند.

او آموزش میراث‌فرهنگی از دوران کودکی را ضروری دانست و بر نقش خانواده‌ها، دانشگاه‌ها و صداوسیما در آشنایی نسل جوان با تاریخ و فرهنگ ایران تأکید کرد.

دارابی نصب تابلوهای معرفی در اماکن تاریخی و نام‌گذاری خیابان‌ها و فضاهای شهری به نام مفاخر و مشاهیر را نیز از اقداماتی دانست که استانداری و شهرداری‌ها می‌توانند برای معرفی پیشینه فرهنگی شهرهای گلستان دنبال کنند.

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