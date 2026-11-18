به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بازدید از یافته‌های کاوش باستان‌شناسی محوطه «کاروان زمین» شهرستان علی‌آباد کتول روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی‌فقیه در گلستان و امام‌جمعه گرگان، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مسئولان، کارشناسان و فعالان میراث‌فرهنگی و اصحاب رسانه انجام شد.

آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در این بازدید، یافته‌های باستان‌شناسی را بخشی از «تاریخ محسوس» کشور دانست و گفت مردم در کنار خواندن تاریخ مکتوب، می‌توانند در موزه‌ها آثار به‌جامانده از گذشته را از نزدیک ببینند و با پیشینه کشور خود آشنا شوند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با قدردانی از فعالان میراث‌فرهنگی افزود: پژوهش، حفاظت و نمایش این آثار، خدمتی به مردم و تاریخ ایران است.

او با اشاره به پیشینه کهن ایران گفت برخی کشورها که پیشینه تاریخی بسیار کوتاه‌تری دارند، دیرینگی تاریخ و تمدن ایران را برنمی‌تابند.

موزه‌ها روایتگر تاریخ و هویت مردم‌اند

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور نیز در این بازدید گفت موزه‌ها در کنار نگهداری از آثار، تاریخ و هویت مردم را روایت می‌کنند.

به گفته علی دارابی، هرچه نسل جوان با ریشه‌های تاریخی و داشته‌های فرهنگی خود بیشتر آشنا شود، تعلق خاطر بیشتری به سرزمینش پیدا می‌کند.

او از فعالیت ۸۳۳ موزه در کشور خبر داد و افزود: شمار موزه‌های ایران پیش از انقلاب ۳۵ موزه بود و افزایش این تعداد از دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه میراث‌فرهنگی است. به گفته دارابی، بر اساس هدف‌گذاری برنامه هفتم، شمار موزه‌های کشور باید تا پایان این برنامه به هزار موزه برسد.

معاون میراث‌فرهنگی کشور همچنین گفت: حدود یک میلیون اثر و شیء تاریخی در ایران شناسایی شده است و از آغاز ثبت آثار در سال ۱۳۱۰ تاکنون، حدود ۴۳ هزار اثر در فهرست آثار ملی قرار گرفته‌اند.

او با اشاره به فاصله میان شمار آثار شناسایی‌شده و ثبت‌شده، از فعالان میراث‌فرهنگی به‌عنوان حافظان نفایس تاریخی کشور یاد کرد.

یافته‌های «کاروان زمین» برای گروه‌های مختلف به نمایش درمی‌آید

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، یکی از مهم‌ترین یافته‌های این کاوش را کشف یک گور چاهی متعلق به عصر آهن دانست و گفت در کنار این تدفین، گورنهاده‌هایی از جنس سفال، فلز، استخوان و شیشه و نیز بقایایی از پارچه و چوب به دست آمده است. این یافته‌ها به شناخت آیین‌های تدفین و شیوه زندگی جوامع عصر آهن در شمال ایران کمک می‌کنند.

فریدون فعالی افزود: این مجموعه با توجه به ادامه تعمیرات و سامان‌دهی موزه باستان‌شناسی گرگان، به‌نوبت برای گروه‌های مختلف از جمله دانشجویان، اصحاب رسانه و مدیران به نمایش درمی‌آید.

او با اشاره به قرار گرفتن محوطه «کاروان زمین» در ارتفاع حدود دو هزار متری از سطح دریا، در میان جنگل‌های هیرکانی علی‌آباد کتول، گفت گروه کاوش برای رسیدن به محوطه، مسیر دشوار کوهستانی را پیاده طی می‌کرد. این محوطه پس از گزارش حفاری‌های غیرمجاز بررسی و مستندسازی شد و در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به ثبت ملی رسید.

به گفته مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، در کاوش اضطراری این محوطه که ۴۵ روز به طول انجامید، ۱۹ ترانشه ایجاد شد و افزون بر تدفین عصر آهن، بقایای تدفین‌های دوره اسلامی و دیوارهای سنگی نیز شناسایی شد. شواهد سفالی نشان می‌دهد این دیوارها احتمالاً به یک قلعه یا رباط تعلق دارند و تعیین کاربری دقیق آن‌ها به ادامه کاوش نیاز دارد.

او افزود: حفاظت و پایش محوطه، مرمت اضطراری یافته‌ها و مطالعات آزمایشگاهی در دستور کار قرار دارد.

این بازدید در دومین روز سفر علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور به گلستان انجام شد. حضور به‌عنوان معین در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، شرکت در نشست‌های تخصصی میراث‌فرهنگی، بررسی مسائل حفاظت و احیای بافت تاریخی و بازدید از ظرفیت‌ها و پروژه‌های شاخص میراث‌فرهنگی و گردشگری از برنامه‌های این سفر است.

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