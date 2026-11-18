به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست انجمن میراث‌فرهنگی استان گلستان، چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور و علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان، در استانداری برگزار شد. هماهنگی برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین نیز از دستور کارهای این نشست بود.

محمد حمیدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، محمدمهدی اسلامی مدیرکل دفتر استاندار و روابط‌عمومی استانداری، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، و جمعی دیگر از مسئولان در این نشست حضور داشتند.

گلستان معادل سهم وزارتخانه برای کاوش دیوار بزرگ گرگان اعتبار می‌گذارد

استاندار گلستان در نشست انجمن میراث‌فرهنگی گلستان از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواست برای ادامه کاوش‌های دیوار بزرگ گرگان اعتبار اختصاص دهد.

علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به حضور مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در نشست، اعلام کرد که در صورت اختصاص اعتبار از سوی وزارتخانه، استان نیز به همان میزان از منابع استانی برای این طرح اعتبار در نظر می‌گیرد.

او همچنین از علی دارابی خواست درخواست استان برای تسریع در باززنده‌سازی دیوار بزرگ گرگان را به وزیر میراث‌فرهنگی و شورای معاونان وزارتخانه منتقل کند.

طهماسبی باززنده‌سازی بخش‌هایی از دیوار را فرصتی برای شناساندن پیشینه تاریخی گلستان و افزایش ماندگاری گردشگران در استان دانست.

استاندار گلستان از فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست در کنار انجمن‌های میراث‌فرهنگی قرار گیرند و به شناسایی، معرفی و حفاظت از آثار تاریخی کمک کنند.

او دیوار بزرگ گرگان و میراث جهانی گنبد قابوس را از داشته‌های ارزشمند ایران دانست و بر مسئولیت مدیران در پاسداری از این آثار و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده تأکید کرد.

استاندار گلستان با اشاره به پیشینه چندهزارساله تمدن ایران و نقش آن در شکل‌گیری فرهنگ کشور، گفت: شناخت این پیشینه باید از نوجوانی آغاز شود و دانش‌آموزان، دانشجویان و دیگر گروه‌های جامعه فرصت آشنایی با آثار تاریخی را داشته باشند. دیدن این آثار از نزدیک می‌تواند حس تعلق به ایران و مسئولیت پاسداری از میراث کشور را تقویت کند.

همه دستگاه‌ها برای برگزاری جشنواره فرهنگ اقوام پای کار باشند

او با اشاره به برگزاری هفده دوره جشنواره فرهنگ اقوام در استان، استقبال گسترده مردم و حضور شرکت‌کنندگانی از کشورهای آسیای میانه و حوزه اوراسیا را از ظرفیت‌های این رویداد برای معرفی فرهنگ گلستان و ایجاد نشاط اجتماعی دانست.

طهماسبی با اشاره به زندگی بیش از هفده قوم در گلستان، تنوع قومی و فرهنگی استان را از سرمایه‌های «نگارستان ایران» خواند.

او بر مشارکت همه فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های خدمات‌رسان در برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین تأکید کرد.

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