به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست انجمن میراث‌فرهنگی گلستان و هماهنگی برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین که با حضور علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان، و جمعی از مسئولان در استانداری گلستان برگزار شد، گفت: بیش از یک‌سال‌ونیم است مجموعه‌ای از اقدامات پژوهشی و اجرایی برای فراهم کردن زمینه ثبت جهانی دیوار بزرگ گرگان دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان پاک‌سازی محدوده دیوار، بازخوانی نتایج مطالعات و کاوش‌های پیشین، انجام کاوش‌های تازه، برگزاری نشست‌های تخصصی استانی و ملی و تعامل با ایکوموس را از جمله این اقدامات برشمرد.

او افزود: کاوش‌های باستان‌شناسی همچنان ادامه دارد و تعهدات وزارتخانه درباره این اثر نیز در دست پیگیری است.

تجهیز کارگاه باززنده‌سازی دیوار بزرگ گرگان در قلعه‌جیق

فعالی با اشاره به آغاز عملیات باززنده‌سازی بخشی از دیوار در روستای قلعه‌جیق شهرستان گمیشان گفت: پایگاه اطلاع‌رسانی دیوار آماده شده، کارگاه تجهیز شده و خشت‌های مورد نیاز برای اجرای طرح نیز آماده است.

او افزود: پس از اجرای طرح، گردشگران می‌توانند در کنار بازدید از محوطه‌های کاوش‌شده دیوار بزرگ گرگان در مناطقی مانند شهرستان کلاله، بخشی از دیوار باززنده‌سازی‌شده را نیز در قلعه‌جیق از نزدیک ببینند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان درباره دومین دستور کار نشست نیز گفت: پس از هماهنگی با وزارتخانه و مشورت با استاندار گلستان، دهه پایانی اسفندماه برای برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام پیش‌بینی شده است.

به گفته او، پیشنهاد این است که جشنواره پس از سالگرد شهادت رهبر انقلاب و با توجه به مناسبت‌های عید فطر و نوروز برگزار شود.

فعالی با اشاره به تهیه طرح برگزاری جشنواره و برگزاری نشست‌های مقدماتی افزود: دبیرخانه جشنواره در سطح ملی فعال شده و این جشنواره امسال به‌عنوان رویدادی بین‌المللی در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شده است.

او همچنین به طرح تقویم رویدادهای استان در نشست پیشین کارگروه گردشگری اشاره کرد و گفت: برگزاری ماهانه یک رویداد در گلستان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در دستور کار قرار دارد.

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