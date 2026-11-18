به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در حاشیه نشست انجمن میراث‌فرهنگی گلستان و هماهنگی برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین، در گفت‌وگو با خبرنگاران در استانداری گلستان گفت: انجمن میراث‌فرهنگی در هر استان به ریاست استاندار، به‌عنوان نماینده عالی دولت، تشکیل می‌شود و فعالیت انجمن‌ها تا سطح شهرستان‌ها و دهستان‌ها ادامه می‌یابد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌ها در حفاظت از آثار تاریخی افزود: علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان، دستورهای لازم را برای پیگیری کار انجمن صادر کرده است و نشست‌های انجمن میراث‌فرهنگی استان به‌صورت منظم برگزار خواهد شد.

او دیوار بزرگ گرگان را از جمله ۶۰ پرونده پیشنهادی ایران برای ثبت جهانی دانست و اظهار کرد: آماده‌سازی این پرونده به‌خوبی پیش می‌رود. استاندار گلستان با بازدیدهای مستمر از دیوار، روند کار را پیگیری می‌کند و وزیر میراث‌فرهنگی نیز در سفر به استان از این اثر بازدید کرده است. همکاران ما و دیگر دستگاه‌های مرتبط با جدیت کار را دنبال می‌کنند و امیدواریم پرونده هرچه زودتر برای ارائه به یونسکو آماده شود.

حمایت وزارت میراث‌فرهنگی از برگزاری جشنواره فرهنگ اقوام

دارابی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با حضور استاندار گلستان برای برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین گفت: گلستان سرزمین اقوام است و زندگی بیش از ۱۷ قوم در کنار یکدیگر در این استان، جلوه‌ای از هویت و همبستگی ملی ایران را به نمایش می‌گذارد.

او افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از برگزاری این جشنواره حمایت می‌کند و امیدواریم این رویداد به معرفی بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی گلستان در ایران و جهان کمک کند.

معاون میراث‌فرهنگی کشور همچنین با اشاره به مسئولیتش به‌عنوان معین گلستان از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور، از حضور در نشست شورای فرهنگ عمومی استان و بازدید از یافته‌های کاوش محوطه کاروان‌زمین شهرستان علی‌آبادکتول در موزه باستان‌شناسی گرگان یاد کرد و از تلاش باستان‌شناسان و کارکنان میراث‌فرهنگی استان قدردانی کرد.

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