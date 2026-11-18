به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا رحمانی امروز، ۲۷ آبان‌ماه در ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها با عنوان «تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان‌غربی» با اشاره به برنامه‌های جامع استان برای ثبت جهانی میراث تاریخی و همچنین توسعه همه‌جانبه زیرساخت‌ها و با تأکید بر اهمیت حفظ هویت تاریخی استان، اظهار کرد: پیگیری پرونده‌های بین‌المللی میراث فرهنگی در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار دارد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در حوزه میراث فرهنگی گفت: یک ماه از افتتاح بارگاه شمس تبریزی در شهر خوی می‌گذرد که بازتاب‌های مثبتی داشته است، در ادامه، تلاش‌ها برای رفع نواقص پرونده ثبت جهانی روستای حسنلو در نقده با جدیت تمام دنبال می‌شود تا این میراث به فهرست جهانی یونسکو راه یابد.

او همچنین از آغاز مرحله جدیدی در حوزه باستان‌شناسی خبر داد و افزود: پس از چندین دهه انتظار، کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه حسنلو نقده می‌شود، همزمان، با همکاری‌های گسترده و تلاش‌های جدی، در حال آماده‌سازی پرونده ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه با قدمت هزارساله هستیم تا جایگاه تاریخی این بنا در سطح بین‌المللی تثبیت شود.

رحمانی با اشاره به نقش فرهنگ و تاریخ در ایجاد انگیزه برای توسعه، گفت: انتظار دارم برگزاری ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها با محوریت تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان غربی، به‌عنوان یک نقطه عطف عمل کند، این همایش باید تلنگری جدی به مسئولان و مردم استان باشد تا مطالبه‌گری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حفاظت از آثار تاریخی و اجرای پروژه‌های مهمی همچون پروژه میدان امام ارومیه را تقویت کند.

استاندار آذربایجان غربی در بخش توسعه زیرساختی گفت: در کنار توجه به ظرفیت‌های گردشگری، تقویت شبکه جاده‌ای استان نیز با جدیت پیگیری می‌شود، هدف ما تحقق توسعه همه‌جانبه در تمامی عرصه‌هاست تا زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های استان فراهم شود.

او در پایان با اشاره به مسائل محیط‌زیستی، افزود: احیای دریاچه ارومیه همچنان در دستور کار است، خوشبختانه در حال حاضر اکوسیستم دریاچه تا حدودی احیا شده و شاهد بازگشت حیات وحش به این پهنه آبی هستیم که این خود گواهی بر تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه است.

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