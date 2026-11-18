به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این مراسم که روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با هدف پاسداشت پیشینه تاریخی و تمدنی شهرهای ایران و تقویت همکاری میان مدیران شهری برگزار شد، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی شهرهای ایران و ضرورت بهره‌گیری از این سرمایه ارزشمند در مسیر تقویت هویت ملی و گسترش تعاملات میان شهرها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، با تشریح جایگاه پایتخت‌های تاریخی در شکل‌گیری هویت و تمدن ایران، به ضرورت بازشناسی نقش شهرهای مختلف در تاریخ کشور، پرهیز از تمرکزگرایی و توجه به توسعه متوازن پرداخت.

بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این نشست با اشاره به اهمیت صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی شهرها، بر ضرورت توجه مدیریت‌های شهری به پیشینه تمدنی شهرها، تحقق مدیریت واحد شهری و مشارکت شهرداری‌ها در حفاظت، مرمت و نگهداری آثار تاریخی تأکید کرد.

مسعود نصرتی معاون وزیر کسور نیز در این نشست با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست و ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و مدیریتی شهرهای کشور افزود: موضوعات مطرح‌شده نباید صرفاً در یک یک رویداد استانی باقی بماند، بلکه لازم است با نگاهی ملی و حتی فراملی دنبال شود. این نشست می‌تواند نقطه آغاز یک حرکت مستمر باشد؛ حرکتی که با برنامه‌ریزی و پیگیری منظم، زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر میان شهرهای ایران شود.

شهرام احمدپور معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین نیز در این نشست گفت: در شهر قزوین، دیار مینودری و یکی از شهرهای تمدن‌ساز ایران بزرگ، در سال جاری اتفاقی مبارک و ارزشمند ثبت جهانی قلعه الموت رقم خورد که با حمایت دولت، به ریاست دکتر پزشکیان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تلاش کارگزاران و مسئولان استان قزوین محقق شد.

او افزود: در همین فرصت کوتاه، میزان حضور گردشگران در قزوین نسبت به گذشته ۲.۵ برابر افزایش یافته است و باید قدر این ظرفیت و فرصت ارزشمند را بدانیم.

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به برگزاری نشست پایتخت‌های تاریخی در قزوین، این رویداد را نشان‌دهنده تداوم اندیشه‌های بزرگ ایران‌زمین در مسیر حفظ یکپارچگی، تقویت هویت ملی و ایجاد کارکردهای جدید برای پایتخت‌های تاریخی دانست و گفت: این رویکرد می‌تواند به ریشه‌دارتر شدن پیکره ایران‌زمین و شکل‌گیری ظرفیت‌های تازه در حوزه‌های مختلف منجر شود.

از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست، معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرهای دارای پیشینه پایتختی، تقویت همکاری میان شهرداری‌ها، گسترش نقش شهرهای مختلف در میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی و بهره‌گیری از میراث مشترک تاریخی برای افزایش همبستگی و پیوند میان شهرهای کشور بود.

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