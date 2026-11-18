به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها با عنوان «تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان‌غربی» ۲۷ آبان‌ماه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، حمید بعیدی‌نژاد معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی دیگر از مسئولان استانی در پردیس دانشگاه ارومیه برگزار شد.

در این آیین از معاون پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی و اعضای شورای سیاست‌گذاری ششمین همایش ملی ایران‌شناسی از جمله مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و سایر اعضا به‌منظور ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی منطقه، تجلیل و قدردانی تجلیل و قدردانی شد.

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