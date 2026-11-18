به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، لیلا خسروی، مدیرکل موزه‌های معاونت میراث‌فرهنگی، با اعلام این خبر گفت: جلسه هیأت‌عالی کارشناسی اموال فرهنگی‌تاریخی، روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵، در پی درخواست مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران و با هدف بررسی وضعیت و ارزیابی کارشناسی ۱۵۱ قلم شیء بازگشته از تور نمایشگاهی «سرزمین مهر» در موزه رضا عباسی برگزار شد.

وی با اشاره به رعایت ضوابط حفاظتی در تمامی مراحل انتقال آثار افزود: فرآیندهای بسته‌بندی و آماده‌سازی اشیا در موزه رضا عباسی، بازگشایی جعبه‌ها، چیدمان آثار در ویترین‌های نمایشگاه، بسته‌بندی مجدد در چین و انتقال آن‌ها به کشور، با حضور و نظارت امنای اموال مربوطه انجام شده است.

خسروی ادامه داد: پس از بازگشت آثار به موزه رضا عباسی، تمامی اشیا با حضور اعضای هیأت عالی کارشناسی و امنای اموال موزه‌های مربوطه مورد رؤیت و بررسی قرار گرفت. در این فرآیند، آثار با فهرست اولیه تطبیق داده شد و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، سلامت و اصالت هر ۱۵۱ قلم شیء مطابق با مشخصات ثبت‌شده در فهرست اموال تایید شد.

مدیرکل موزه‌ها در پایان با اشاره به اهمیت صیانت از مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی کشور در جریان همکاری‌ها و رویدادهای نمایشگاهی بین‌المللی اعلام کرد: برگزاری نمایشگاه‌های برون‌مرزی، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تمدنی و فرهنگی ایران، مستلزم رعایت الزامات تخصصی در زمینه حفاظت، نگهداری و نظارت بر جابه‌جایی آثار است. از این‌رو، پایش مستمر مراحل انتقال و بازگشت اشیا و ارزیابی کارشناسی آن‌ها پس از بازگشت، از جمله سازوکارهای ضروری برای تضمین صیانت از میراث فرهنگی کشور و استمرار حضور مؤثر آن در تعاملات فرهنگی بین‌المللی است.

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