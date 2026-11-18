به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جمعی از تشکل‌ها و فعالان صنفی و حرفه‌ای حوزه گردشگری، هتلداری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی استان فارس در نامه‌ای خطاب به سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ضمن تشریح ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و گردشگری این استان، خواستار حمایت از تداوم مسیر مدیریتی و رویکردهای تحول‌آفرین در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس شدند.

در این نامه که ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تنظیم شده است، امضاکنندگان با اشاره به چالش‌ها و دشواری‌های سال‌های اخیر صنعت گردشگری استان فارس، تصریح کرده‌اند که در مقطعی، بخشی از ظرفیت‌های اجرایی و حرفه‌ای این حوزه با کاهش انگیزه، نشاط و پویایی مواجه شده بود و ضرورت بازسازی اعتماد، تقویت تعاملات نهادی و ایجاد تحرک در مناسبات میان بخش دولتی و خصوصی بیش از گذشته احساس می‌شد.

تشکل‌های امضاکننده، حضور بهزاد مریدی در جایگاه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس را نقطه عطفی در بازآرایی مناسبات مدیریتی و حرفه‌ای این حوزه ارزیابی کرده و آن را زمینه‌ساز شکل‌گیری افق تازه‌ای از امید، اعتماد و مشارکت در میان مدیران و کارکنان مجموعه میراث‌فرهنگی، تشکل‌های صنفی و فعالان بخش‌خصوصی دانسته‌اند.

در بخش دیگری از این نامه، رویکرد تعاملی، اعتماد به تشکل‌های تخصصی، واگذاری میدان عمل به بخش‌خصوصی، اعتقاد به خرد جمعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، از جمله مولفه‌های برجسته رویکرد مدیریتی مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس عنوان شده است، مولفه‌هایی که به باور امضاکنندگان، توانسته زمینه همگرایی بیشتر میان بازیگران مختلف صنعت گردشگری استان را فراهم کند و از ظرفیت‌های پراکنده این حوزه، بستری برای اقدام و همکاری مشترک بسازد.

«مهر شیراز»؛ جلوه‌ای از هم‌افزایی دولت و بخش‌خصوصی در گردشگری فارس

تشکل‌های گردشگری استان فارس در ادامه، برگزاری رویداد گردشگری «مهر شیراز» را از نمونه‌های عینی این رویکرد مشارکتی برشمرده‌اند، رویدادی که با حمایت مدیریت میراث‌فرهنگی استان و مشارکت تشکل‌ها، صنوف گردشگری و فعالان صنعت هتلداری شکل گرفت و توانست ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری فارس را در قالب برنامه‌ای منسجم و چندوجهی به عرصه معرفی و تجربه گردشگری وارد کند.

بر اساس مفاد این نامه، رویداد «مهر شیراز» با تکیه بر رویکرد گردشگری خلاق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع استان، طی ۲۰ روز و در قالب بیش از ۲۰۰ برنامه برگزار شد و میزبان گردشگران و هموطنانی از نقاط مختلف کشور بود.

امضاکنندگان نامه، اهمیت این رویداد را فراتر از تعداد برنامه‌های اجراشده و میزان استقبال گردشگران ارزیابی کرده و شکل‌گیری اعتماد متقابل، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و ایجاد پیوند عملیاتی میان مجموعه دولتی و بخش‌خصوصی را از مهم‌ترین دستاوردهای آن دانسته‌اند.

از نگاه آنان، تجربه «مهر شیراز» نشان داد که در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های پیش‌روی صنعت گردشگری کشور نیز می‌توان با اتکا به سرمایه اجتماعی، مشارکت سازمان‌یافته تشکل‌ها و هم‌افزایی ظرفیت‌های دولتی و خصوصی، زمینه خلق رویدادهای اثرگذار و تقویت جریان گردشگری را فراهم کرد. این تجربه همچنین می‌تواند به‌عنوان الگویی قابل توجه در سیاست‌گذاری و مدیریت مشارکتی رویدادهای گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

بازسازی سرمایه اجتماعی؛ پیش‌نیاز پایداری و تحول در گردشگری

در بخش دیگری از این نامه، بر نقش حمایتگرانه و تسهیل‌گرانه بهزاد مریدی در ایجاد بستر همکاری میان تشکل‌های صنفی و مجموعه مدیریتی استان تاکید شده است. امضاکنندگان معتقدند بازگشت انگیزه و امید به بدنه حرفه‌ای گردشگری فارس، افزایش اعتماد میان فعالان این عرصه و تقویت باور به توان جمعی برای تحقق برنامه‌های بزرگ، از پیامدهای شکل‌گیری این رویکرد مدیریتی بوده است.

بر همین اساس، تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی استان فارس در پایان نامه خود از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درخواست کرده‌اند ضمن تقدیر از خدمات و تلاش‌های مدیرکل فعلی میراث‌فرهنگی استان، با حمایت و پشتیبانی از مدیریت موجود، زمینه استمرار مسیر سازنده آغازشده و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های کم‌نظیر فارس در مسیر توسعه گردشگری را فراهم کند.

امضاکنندگان در جمع‌بندی مطالبات خود، حمایت از مدیران تحول‌آفرین و اعتماد به ظرفیت‌های بخش‌خصوصی را سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده صنعت گردشگری کشور دانسته‌اند، رویکردی که می‌تواند با تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام نهادی و مشارکت حرفه‌ای، مسیر توسعه پایدار گردشگری را هموارتر کند.

این نامه به امضای ۱۴ تن از مسئولان تشکل‌ها و نهادهای حرفه‌ای استان فارس رسیده است که عبارت‌اند از: حسن سیادتان، رئیس انجمن هتلداران استان فارس؛ محمود فخری، رئیس انجمن صنفی خدمات مسافرت هوایی و گردشگری استان فارس؛ حسین زندی، رئیس انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های سنتی استان فارس؛ امید بهروزی، رئیس انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان فارس؛ محسن یزدان‌پناه، رئیس انجمن حرفه‌ای مؤسسات آموزش گردشگری استان فارس؛ امیر سبوکی، رئیس انجمن صنفی اساتید گردشگری استان فارس؛ فریزاد تیموری، رئیس انجمن گردشگری سلامت استان فارس؛ علی ادراکی، رئیس انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان فارس؛ امیرحسین حکمت‌نیا، رئیس میز ملی گردشگری ادبی؛ اسماعیل خسروانی، رئیس میز ملی گردشگری عشایر؛ هدایت فرهادی، رئیس انجمن حرفه‌ای مهمان‌پذیرداران استان فارس؛ حسین همتی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان صنایع‌دستی استان فارس؛ سلمان گورنگی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنایع‌دستی استان فارس و مسعود منیعاتی، رئیس انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی استان فارس.

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