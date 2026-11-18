به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سیدعباس مصطفوی چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان جیرفت با اشاره به ضرورت تقویت سازوکارهای حفاظتی در محوطه‌های تاریخی این منطقه اظهار کرد: حفاظت از محوطه‌های تاریخی جیرفت از جمله موضوعاتی است که وزیر میراث‌فرهنگی با جدیت دنبال می‌کند و در تماس تلفنی اخیر نیز این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مورد تاکید قرار گرفت.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی افزود: در همین راستا، وزیر میراث‌فرهنگی طی مکاتبه با وزیر دفاع، مجوز فعالیت یگان پهپادی را برای پایش و رصد تصویری محوطه‌های تاریخی جیرفت و رسیدگی به اتفاقات رخ‌داده در ماه‌های گذشته را دریافت کرده است.

او با بیان اینکه پیگیری این موضوع از اهداف اصلی سفرش به جیرفت بوده است، تصریح کرد: مقرر شده کارگروهی مشترک با حضور مجموعه حراست، یگان حفاظت و معاونت میراث‌فرهنگی تشکیل شود تا زمینه‌های اجرایی فعالیت یگان پهپادی فراهم شود، نخستین مجوز دریافتی از وزارت دفاع نیز ناظر بر پایش تصویری و استقرار ظرفیت پهپادی در جیرفت و محوطه‌های تاریخی این شهرستان است.

مصطفوی با اشاره به پیگیری مستمر وزیر میراث‌فرهنگی و ضرورت همراهی مجموعه‌های استانی و ملی گفت: امیدواریم با پیگیری مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمان و حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط در کارگروه تهران، عملیات پایش پهپادی از ماه آینده در منطقه آغاز شود.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با تاکید بر نقش رسانه‌ها در صیانت از میراث تاریخی کشور خطاب به خبرنگاران گفت: مطالبه‌گری و پیگیری رسانه‌ها در به نتیجه رسیدن این موضوع تاثیرگذار بوده است؛ بنابراین انتظار داریم این مطالبه را تا مرحله اجرا دنبال کنید و با رصد مستمر روند اقدامات، مسئولان را در جریان ضرورت تسریع امور قرار دهید.

او با اشاره به ضرورت پیگیری مستقیم مسائل و موانع اجرایی در سطح ملی خاطرنشان کرد: برای پیشبرد امور، صرف مکاتبه کافی نیست و لازم است مدیران استانی با حضور در تهران، موضوعات را از نزدیک پیگیری کنند، مجموعه حراست وزارت میراث‌فرهنگی نیز آمادگی دارد در این مسیر همراه و پشتیبان استان کرمان باشد.

تشکیل کارگروه ویژه برای تسهیل ثبت جهانی محوطه تاریخی جیرفت

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان نیز در این نشست از تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع و تسهیل روند ثبت جهانی محوطه تاریخی جیرفت با حمایت استاندار کرمان خبر داد و گفت: تدوین نقشه راه ثبت جهانی این محوطه و تعیین تکلیف عرصه و حریم کنارصندل از اولویت‌های جدی مجموعه میراث‌فرهنگی استان است..

سید موید محسن‌نژاد با اشاره به جایگاه ارزشمند تمدن جیرفت در تاریخ و باستان‌شناسی ایران و جهان، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، قضایی و رسانه‌ها برای حفاظت از میراث تاریخی جنوب کرمان تاکید کرد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع پرونده ثبت جهانی محوطه تاریخی جیرفت اظهار کرد: در پی مکاتبات و پیگیری‌های پیشین و همچنین سفر وزیر میراث‌فرهنگی به استان، دستور تشکیل کارگروه ویژه برای رفع موانع، توسعه و تسهیل فرآیند ثبت جهانی این محوطه صادر شده است.

محسن‌نژاد افزود: قرار است طی دو هفته آینده، نخستین نشست این کارگروه با حضور نمایندگان ویژه وزیر و کارشناسان اعزامی از تهران برگزار و نقشه راه اقدامات مورد نیاز برای پیشبرد پرونده تدوین شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمان با اشاره به پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایند ثبت جهانی آثار تاریخی تصریح کرد: فرآیند ثبت جهانی از تدوین پرونده و ثبت مقدماتی تا طی مراحل کارشناسی و حضور ارزیابان یونسکو، حتی با پیگیری‌های ویژه و خارج از نوبت، به زمان نیاز دارد و برآورد ما این است که این مسیر در شرایط متعارف حداقل سه سال زمان ببرد، از این رو تشکیل کارگروه ویژه با هدف رفع موانع و تسریع مراحل اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

پیگیری ارتقا ساختار اداری میراث‌فرهنگی در جنوب کرمان

او همچنین در پاسخ به مطالبه دیرینه فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و نخبگان منطقه برای استقلال ساختار اداری میراث‌فرهنگی در جنوب استان گفت: به‌منظور تسریع در روند امور اجرایی و کاهش وابستگی به فرآیندهای اداری مرکز استان، غلامرضا فرخی به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار و ویژه مدیرکل در هشت شهرستان جنوبی استان کرمان منصوب شده است.

محسن‌نژاد افزود: هم‌زمان، رایزنی‌های لازم برای ارتقا ساختار تشکیلاتی و اداری میراث‌فرهنگی در جنوب کرمان در حال انجام است تا تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌ها با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود.

تعیین تکلیف حریم کنارصندل با توجه به حقوق جامعه محلی

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به تعیین تکلیف پرونده عرصه و حریم محوطه تاریخی کنارصندل اظهار کرد: با حمایت استاندار کرمان، نشست شورای ثبت و حریم کشور در استان برگزار شد، اقدامی که امکان بررسی و تعیین تکلیف مستقیم پرونده‌های ثبتی و حریم آثار تاریخی را در سطح استان کرمان فراهم کرد.

او در ادامه بیان کرد: در این نشست، بیش از ۱۰۰ پرونده اثر ثبتی و چهار پرونده حریم در سطح استان مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت که پرونده حریم کنارصندل نیز از جمله آن‌ها بود و پس از رفع نواقص جزئی، مراحل نهایی ثبت آن در حال پیگیری است.

محسن‌نژاد با تاکید بر ضرورت ایجاد توازن میان حفاظت از آثار تاریخی و پاسخ‌گویی به نیازهای زندگی مردم منطقه تصریح کرد: در فرآیند تعیین حریم کنارصندل، موضوعات مرتبط با سکونت و توسعه روستا نیز مورد توجه قرار گرفته و ضوابط لازم و زمین‌های ذخیره برای ساخت‌وساز جوانان و توسعه روستا پیش‌بینی شده است تا ضمن صیانت از ارزش‌های تاریخی محوطه، زندگی و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی اهالی نیز با محدودیت غیرضروری مواجه نشود.

توسعه گردشگری کنارصندل با مشارکت سرمایه‌گذاران و جوامع محلی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان همچنین با قدردانی از مشارکت سرمایه‌گذاران، به‌ویژه مجموعه گهرزمین، در توسعه زیرساخت‌های گردشگری محور جیرفت تا بندسلطان گفت: اجرای این طرح علاوه بر تقویت خدمات مورد نیاز گردشگران و مسافران، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی منطقه و رونق گردشگری جنوب استان فراهم می‌کند.

او با اعلام آمادگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی برای تسهیل فرآیند صدور مجوز اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستای کنارصندل افزود: از سرمایه‌گذاران و اهالی بومی دعوت می‌کنیم با راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، زمینه ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی و معرفی فرهنگ، خوراک و صنایع‌دستی محلی را برای گردشگران فراهم کنند.

محسن‌نژاد در پایان تاکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان آمادگی دارد مجوزهای مورد نیاز برای ایجاد این اقامتگاه‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر کند، چراکه مشارکت جوامع محلی در ارائه خدمات گردشگری، علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد پایدار، نقش مهمی در معرفی هویت فرهنگی منطقه و بهره‌مندی اقتصادی مردم از ظرفیت‌های میراثی کنارصندل خواهد داشت.

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