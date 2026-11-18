به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ در راستای تقویت ارتباط مستقیم با مردم، تکریم ارباب‌رجوع و پیگیری مطالبات شهروندان، از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) پاسخگوی تماس‌ها و درخواست‌های مردمی شد.

در این برنامه، شهروندان مسائل، درخواست‌ها و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های مرتبط با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مطرح کردند و ابراهیمی ضمن بررسی موارد مطرح‌شده، پاسخ‌ها و راهنمایی‌های لازم را ارائه داد.

این اقدام در راستای تسهیل دسترسی مردم به مسئولان، افزایش شفافیت در پاسخگویی، تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و تقویت تعامل میان دستگاه اجرایی و شهروندان انجام شد.

سامانه سامد با هدف ایجاد ارتباط مستقیم مردم با مدیران دستگاه‌های اجرایی، بستری برای طرح مسائل، دریافت پاسخ و پیگیری درخواست‌های شهروندان فراهم کرده است.

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