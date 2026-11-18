به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمزه بهاگیر امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل گردشگری در استان بوشهر و ضرورت آمادگی برای میزبانی شایسته از مسافران، جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان گناوه با حضور فرماندار و اعضای این ستاد برگزار شد و فعالیت رسمی آن آغاز شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گناوه با اشاره به برنامه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در زمینه اجرای پویش گردشگری جنوب کشور و تأکید بر رونق سفرهای داخلی افزود: توسعه گردشگری داخلی نقش مؤثری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت کسب‌وکارهای محلی دارد و شهرستان گناوه با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمندی همچون بازار تجاری، سواحل زیبا و آب‌وهوای مطلوب، می‌تواند مقصدی جذاب برای گردشگران از سراسر کشور باشد.

او با اشاره به تشکیل ۱۴ کمیته تخصصی ستاد اجرایی خدمات سفر بیان کرد: این کمیته‌ها با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات مناسب و ارتقای کیفیت میزبانی از گردشگران فعالیت خواهند کرد.

بهاگیر خاطرنشان کرد: شهرستان گناوه در تمامی ایام سال میزبان مسافران و گردشگران از نقاط مختلف کشور است؛ ازاین‌رو، جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر به‌صورت منظم برگزار خواهد شد تا با شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی نیازها و رفع مشکلات احتمالی، زمینه ارائه خدمات مطلوب و سفری خاطره‌انگیز برای گردشگران فراهم شود.

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