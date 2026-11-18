به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر به همراه خلیل رازه معاون صنایع‌دستی استان، از غرفه‌های حصیربافی و تولیدات هنرمندان این رشته در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی خرما و صنایع‌دستی وابسته، واقع در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان بوشهر بازدید کردند.

نصرالله ابراهیمی در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان بوشهر در حوزه حصیربافی اظهار کرد: حصیربافی یکی از اصیل‌ترین رشته‌های صنایع‌دستی استان بوشهر است که ریشه در فرهنگ، تاریخ و سبک زندگی مردم این دیار دارد و امروز هنرمندان توانمند استان با تلفیق هنر بومی، خلاقیت و نوآوری، محصولاتی فاخر، متنوع و باکیفیت در این رشته تولید می‌کنند.

او افزود: وجود شهر ملی حصیربافی آبپخش در استان بوشهر، گستردگی نخلستان‌ها و برخورداری از مواد اولیه مناسب و باکیفیت، از مهم‌ترین مزیت‌های استان برای توسعه و رونق این رشته ارزشمند صنایع‌دستی است. این ظرفیت‌ها زمینه مناسبی برای تولید محصولات متنوع، ارتقای کیفیت، توسعه بازار فروش و معرفی هرچه بیشتر هنر حصیربافی بوشهر در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر تصریح کرد: حصیربافی تنها یک هنر سنتی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اقتصادی مناطق نخل‌خیز استان به شمار می‌رود و حمایت از هنرمندان، ایجاد فرصت‌های عرضه و فروش محصولات، توسعه بسته‌بندی و بازاریابی و پیوند این هنر با ظرفیت‌های گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در اشتغال‌زایی و رونق اقتصاد محلی داشته باشد.

ابراهیمی در پایان با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی گفت: حضور هنرمندان صنایع‌دستی در چنین رویدادهایی فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌ها، عرضه تولیدات فاخر، ارتباط با بازارهای جدید و شناساندن جایگاه صنایع‌دستی استان بوشهر به فعالان اقتصادی و بازدیدکنندگان است.

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