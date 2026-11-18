به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در ادامه برنامه‌های جانبی رویداد سرمایه‌گذاری «گیلان، دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» که با شعار محوری «نگاه به میراث، امید به حیات» در گیلان برگزار شد، از پروژه‌های در حال مرمت و بازاحیای بناهای تاریخی شهر رشت بازدید کرد.

این بازدید میدانی که با هدف ارزیابی ظرفیت‌های کالبدی و فضایی ابنیه تاریخی در راستای تقویت چرخه‌ اقتصادی و گردشگری انجام شد، رویکرد نوین وزارتخانه را در بهره‌گیری از پتانسیل‌های میراث.فرهنگی و معماری به عنوان محرک توسعه محلی و جذب سرمایه‌های پایدار به نمایش گذاشت.

معاون گردشگری کشور در حاشیه این بازدید، با اشاره به جایگاه ویژه استان گیلان در حوزه‌های گردشگری شهری، میراث غذایی و معماری تاریخی گفت: حفظ اصالت کالبدی بناهای تاریخی و هم‌زمان دمیدن روح حیات و کاربری به آن‌ها، راهکاری کارآمد برای صیانت از هویت فرهنگی و در عین حال ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای جوامع محلی است. رویداد سرمایه‌گذاری گیلان فرصتی مغتنم برای معرفی این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری مبتنی بر توسعه پایدار است.

او با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای علمی مرمت و باززنده‌سازی ابنیه تاریخی افزود: بازآفرینی شهری در بافت‌های تاریخی رشت باید به‌گونه‌ای هدایت شود که ضمن صیانت از ارزش‌های میراث ناملموس و معماری سنتی، بستر مناسبی برای گردشگری فرهنگی، گردشگری رویداد (MICE) و گردشگری شهری فراهم آورد.

در این بازدید، کارشناسان حوزه میراث‌فرهنگی و مجریان طرح‌های مرمتی، گزارشی تخصصی از مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، الگوهای بازاحیای سازگار با اقلیم منطقه و طرح‌های پیشنهادی برای کاربری‌های آتی برخی بناهای دیگر ارائه دادند.

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