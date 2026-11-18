به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی ماهینی امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای سامان‌دهی و ارتقای زیرساخت‌های معرفی میراث‌فرهنگی بندر تاریخی سیراف، طراحی و نصب تابلوهای معرفی آثار تاریخی این بندر در دستور کار قرار گرفته است.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر افزود: این تابلوها با هدف ارائه اطلاعات مستند و کاربردی درباره پیشینه، هویت تاریخی و ارزش‌های فرهنگی آثار طراحی شده‌اند تا بازدیدکنندگان ضمن آشنایی بیشتر با اهمیت هر اثر، تجربه مطلوب‌تری از حضور در محوطه‌های تاریخی سیراف داشته باشند.

ماهینی با اشاره به اهمیت معرفی شایسته ظرفیت‌های تاریخی سیراف تصریح کرد: اطلاع‌رسانی مناسب و ایجاد زیرساخت‌های راهنمای گردشگری، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت بازدیدها، افزایش آگاهی عمومی و حفاظت از میراث ارزشمند این بندر تاریخی دارد.

او خاطرنشان کرد: این اقدام در کنار سامان‌دهی مسیرهای دسترسی و بهبود شرایط بازدید از محوطه‌های تاریخی، بخشی از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی بندر سیراف به گردشگران داخلی و خارجی است.

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