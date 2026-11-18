به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: این دوره آموزشی با هدف توسعه مهارت‌های تخصصی در حوزه سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، ارتقای کیفیت تولیدات صنایع‌دستی و ایجاد زمینه برای اشتغال علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان افزود: شرکت‌کنندگان در این دوره با اصول و فنون تراش انواع سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی آشنا می‌شوند و مهارت‌های لازم برای آماده‌سازی، تراش و پرداخت گوهرسنگ‌ها را زیر نظر استادان برجسته استان فرا می‌گیرند.

او با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اظهار کرد: آموزش‌های تخصصی و کاربردی می‌تواند نقش مهمی در توانمندسازی هنرمندان، افزایش تنوع محصولات، ارتقای ارزش افزوده تولیدات و فراهم شدن زمینه حضور هنرمندان در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشد.

رمجی از علاقه‌مندان خواست برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره به معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان مراجعه کنند.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان تأکید کرد: این دوره با حضور استادان برجسته استان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با شرکت در آن، دانش و مهارت خود را در زمینه گوهرتراشی و فرآوری سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی توسعه دهند.

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