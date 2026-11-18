به گزارش خبرنکار میراث‌آریا، شامگاه چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در بازدید از پروژه پارک آبی بندرعباس، آخرین وضعیت پروژه، میزان پیشرفت عملیات اجرایی و مسائل مرتبط با تکمیل مجموعه بررسی شد. همچنین ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح توسعه پارک آبی و درخواست سرمایه‌گذار برای گسترش این مجموعه به بحث گذاشته شد.

عادل شهرزاد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های تفریحی در رونق اقتصاد گردشگری استان گفت: پارک آبی بندرعباس از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری است و تکمیل و توسعه آن می‌تواند به تنوع‌بخشی جاذبه‌های تفریحی، جذب گردشگران و تقویت جایگاه بندرعباس در بازار گردشگری جنوب کشور کمک کند.

او افزود: توسعه اقتصاد گردشگری تنها به معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی محدود نمی‌شود؛ ایجاد زیرساخت‌های تفریحی، خدماتی و اقامتی نیز در افزایش ماندگاری گردشگران، ارتقای کیفیت تجربه سفر و رونق اقتصادی مقصد نقش دارد.

شهرزاد عنوان کرد: اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مجموعه‌های گردشگری، افزون بر ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، زمینه فعالیت و رونق کسب‌وکارهای وابسته را فراهم می‌کند و می‌تواند سهم گردشگری را در اقتصاد استان افزایش دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به بررسی درخواست سرمایه‌گذار برای توسعه پارک آبی بندرعباس بیان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تسهیل اجرای طرح‌های گردشگری از رویکردهای این اداره‌کل است. در این مسیر، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای بررسی کارشناسی درخواست‌ها و رفع موانع پیش‌رو اهمیت دارد.

در این بازدید، مسائل مرتبط با روند اجرای پروژه و درخواست سرمایه‌گذار برای توسعه مجموعه، با حضور مدیران و معاونان دو دستگاه بررسی شد.

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