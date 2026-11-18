به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اکبر پاک، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا، در نشست شورای برنامه‌ریزی ویژه تجلیل از زنان فعال، سرپرست خانوار و شاغل و جوانی جمعیت، از اجرای طرح توانمندسازی زنان روستایی در روستای میمند سادات‌محمودی خبر داد.

این نشست صبح امروز ۲۷ آبان‌ماه جاری با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری، مدیرکل امور بانوان استانداری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.

پاک در این نشست، با اشاره به حمایت‌های دولت و برنامه‌های اشتغال‌زایی حوزه بانوان اداره‌کل میراث‌فرهنگی گفت: طرح توانمندسازی زنان روستایی به‌صورت پایلوت در روستای میمند سادات‌محمودی اجرا شد.

او افزود: در قالب این طرح، جشنواره‌ای برای شناسایی زنان توانمند و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی روستا برگزار شد و پس از آن، زمینه دسترسی متقاضیان به خدمات بانکی و تسهیلات اشتغال‌زایی فراهم آمد.

به گفته پاک، در پی اجرای این برنامه، حدود ۱۰ کارگاه تولید گلیم در روستا راه‌اندازی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی دنا، بانوی کارآفرین محلی را از نمونه‌های موفق این طرح دانست و اظهار کرد: این بانوی کارآفرین با گردهم‌آوردن ۵۰ زن روستایی، برای آنان در زمینه تولید گلیم شغل ایجاد کرده و به‌صورت ماهانه دستمزد پرداخت می‌کند.

پاک ادامه داد: در راستای حمایت و تشویق این کارآفرین، دو میلیارد تومان تسهیلات در اختیار او قرار گرفت. همچنین طرح میمند سادات‌محمودی به‌عنوان نمونه‌ای قابل‌توجه در سطح ملی شناسایی شد و وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دستور داد این تجربه به‌صورت پایلوت در سراسر کشور اجرا شود.

او با بیان اینکه هدف از این الگو، شناسایی زنان توانمند روستایی و حمایت از ایجاد اشتغال با تسهیلات مناسب است، گفت: زنان کارآفرینی که با راه‌اندازی کسب‌وکارهای محلی برای دیگر زنان روستا فرصت شغلی ایجاد می‌کنند، می‌توانند به‌عنوان شرکت‌های پشتیبان شناسایی و از حمایت‌های دولتی برخوردار شوند.

در این نشست، از بانوی کارآفرین میمند سادات‌محمودی به‌عنوان نمونه‌ای موفق در حوزه اشتغال‌زایی زنان روستایی یاد شد؛ کارآفرینی که فعالیت او افزون بر ایجاد درآمد برای ۵۰ زن، ظرفیت تولید صنایع‌دستی و توسعه کسب‌وکار در روستا را نیز تقویت کرده است.

انتهای پیام/