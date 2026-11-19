به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه جاری در پنل تخصصی گردشگری در نخستین رویداد سرمایه‌گذاری گیلان که با عنوان «گیلان، دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» در رشت برگزار شد، با تبیین جایگاه میراث‌فرهنگی در تقویت قدرت نرم و اعتبار بین‌المللی کشور، اظهار کرد: تاریخ و تمدن باشکوه ایران از مهم‌ترین سرمایه‌های هویتی و مولفه‌های قدرت نرم کشور است و گستره میراث تاریخی و فرهنگی این سرزمین، ظرفیتی راهبردی برای توسعه گردشگری، ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران و معرفی هویت تمدنی آن به جهانیان به شمار می‌رود.

او با اشاره به گستره آثار تاریخی و فرهنگی شناسایی‌شده در کشور افزود: حدود یک میلیون اثر تاریخی و فرهنگی در ایران شناسایی شده و تاکنون ۴۳ هزار اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است که حدود ۱۵ هزار مورد از آن‌ها بناهای تاریخی و سایر موارد شامل محوطه‌های تاریخی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ایران در عرصه میراث‌جهانی بیان کرد: قرار گرفتن ۵۸ اثر ایران در فهرست موقت ثبت‌جهانی یونسکو، نشان‌دهنده گستردگی ظرفیت‌های کشور برای حضور موثرتر در عرصه بین‌المللی و معرفی وجوه متنوع تمدنی و فرهنگی ایران است.

سلمان‌خواه با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به حفاظت از میراث‌فرهنگی و تقویت مشارکت اجتماعی در این حوزه تصریح کرد: پاسداران اصلی آثار تاریخی و تمدنی، مردم هستند. در واقع، امروز مسئولیتی بین‌نسلی بر عهده داریم تا این سرمایه‌های ارزشمند را با مشارکت عمومی و مردمی‌سازی فرایند حفاظت، صیانت کنیم و به نسل‌های آینده انتقال دهیم.

گیلان را نباید در تصویر محدود خوراک و طبیعت خلاصه کرد

وی در ادامه با اشاره به تنوع کم‌نظیر ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی گیلان، این استان را برخوردار از مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از جاذبه‌ها و داشته‌های تمدنی دانست و ابراز کرد: گیلان از جنگل‌های هیرکانی ثبت در فهرست میراث جهانی تا سواحل دریای خزر، از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است اما نباید تصویر گردشگری این استان فقط به طبیعت و خوراک محلی محدود شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان تاکید کرد: گیلان باید با تاریخ، تمدن، فرهنگ، سبک زندگی، آداب میزبانی و مهمان‌نوازی خود به گردشگران معرفی شود. این استان فراتر از جاذبه‌های طبیعی و خوراک، دارای هویتی فرهنگی و تاریخی است که می‌تواند مبنای شکل‌گیری تجربه‌ای متمایز برای گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.

او با اعلام پیام مقام عالی وزارت مبنی بر قدردانی از فعالان گردشگری استان، به نقش تعیین‌کننده فعالان صنعت گردشگری به‌عنوان سخاوتمندان این حوزه در بازنمایی فرهنگ، تاریخ و هویت اشاره کرد و افزود: تمامی کنشگران این عرصه، از آژانس‌های مسافرتی و راهنمایان گردشگری تا هتل‌داران، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، بهره‌برداران مجتمع‌های گردشگری و سایر فعالان اقتصادی، مسئولانه در فرایند معرفی ظرفیت‌های استان مسئولیت و نقش دارند.

سلمان‌خواه با توصیف راهنمایان گردشگری به‌عنوان «دایره‌المعارف زنده ایران و گیلان» خاطرنشان کرد: راهنمایان گردشگری باید بتوانند داشته‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی استان را به‌درستی برای گردشگران روایت کنند، چراکه معرفی شایسته هویت و پیشینه یک مقصد، از الزامات اساسی ورود به بازارهای گردشگری بین‌المللی و افزایش قدرت رقابت آن در این عرصه است.

بین‌المللی‌سازی گردشگری گیلان در گرو پیوند ظرفیت‌ها با سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها ست.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد استاندار گیلان برای بین‌المللی‌سازی ظرفیت‌های گیلان تصریح کرد: امروز با وجود محدودیت‌ها، تحریم‌ها و چالش‌های موجود، باید با نگاهی فرصت‌محور از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری استان برای دستیابی به جایگاه شایسته‌تر در عرصه بین‌المللی بهره بگیریم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با اشاره به برگزاری نخستین رویداد سرمایه‌گذاری استان با درایت استاندار گیلان و همراهی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری افزود: این رویداد فرصتی برای ایجاد پیوند مؤثر میان ظرفیت‌های گردشگری و سایر بخش‌های اقتصادی استان و شکل‌دهی به نگاهی جامع و هم‌افزا در مسیر توسعه است.

سلمان‌خواه با تشریح رویکرد بین‌بخشی این رویداد تصریح کرد: تفاوت این رویداد با گردهمایی‌های تخصصی گردشگری در آن است که برای نخستین بار، موضوع سرمایه‌گذاری با نگاهی تلفیقی و فرابخشی دنبال می‌شود، رویکردی که در آن گردشگری در پیوند با حوزه‌هایی همچون کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت، حمل‌ونقل، ترانزیت و کریدورهای شمال ـ جنوب مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطی را از پیش‌نیازهای اساسی رونق گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری دانست و گفت: مسیرهای هوایی، زمینی و جاده‌ای و همچنین دسترسی‌های ارتباطی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش قابلیت دسترسی به مقاصد گردشگری، جذب سرمایه‌گذاران و ارتقای ظرفیت رقابت‌پذیری استان دارند.

او تاکید کرد: توسعه گردشگری را نمی‌توان مستقل از زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطی دنبال کرد، چراکه دسترسی مناسب، یکی از مؤلفه‌های اساسی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و انتخاب مقصد از سوی گردشگران است.

نیمه دوم سال؛ فرصتی برای تقویت جریان گردشگری گیلان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در ادامه با اشاره به اهمیت نیمه‌دوم سال در تقویم گردشگری استان، بر ضرورت طراحی و اجرای برنامه‌ها و رویدادهای هدفمند برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های این دوره تاکید کرد.

وی افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش‌خصوصی و مجموعه‌های مرتبط با صنعت گردشگری می‌تواند زمینه استفاده موثرتر از ظرفیت‌های استان را فراهم کند و با افزایش تنوع برنامه‌ها و تقویت جریان سفر، جذابیت گیلان را برای گردشگران و سرمایه‌گذاران ارتقا دهد.

بخش‌خصوصی؛ سرمایه اجتماعی و پیشران توسعه گردشگری

سلمان‌خواه در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از فعالان صنعت گردشگری، هتل‌داران و بهره‌برداران مجتمع‌های گردشگری، مشارکت جامعه حرفه‌ای این صنعت را یکی از سرمایه‌های مهم استان برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به توسعه پایدار دانست.

وی اظهار کرد: فعالان صنعت گردشگری، به‌ویژه هتل‌داران و بهره‌برداران تاسیسات گردشگری، با روحیه مسئولیت‌پذیری، سخاوتمندی و مهمان‌نوازی، نقش مهمی در تقویت جایگاه گردشگری گیلان ایفا می‌کنند و همراهی آنان سرمایه‌ای اجتماعی برای توسعه این بخش است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در پایان تاکید کرد: دستیابی به جایگاه شایسته گیلان در گردشگری بین‌المللی، نیازمند نگاه جامع به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، تقویت زیرساخت‌ها، تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری و مشارکت موثر همه فعالان این صنعت است، مسیری که در آن میراث‌فرهنگی و هویت تمدنی استان باید به یکی از محورهای اصلی معرفی و توسعه اقتصادی تبدیل شود.

انتهای پیام/