به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌شناس روز چهارشنبه، ٢٧ آبان‌ماه، در نخستین رویداد سرمایه‌گذاری گیلان با عنوان «گیلان؛ دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» در تالار مرکزی رشت، ظرفیت حمل‌ونقل هوایی استان را یکی از زیرساخت‌های مؤثر در توسعه گردشگری عنوان کرد.

استاندار گیلان گفت: در شهریورماه امسال ۷۴۰ پرواز در فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت انجام شد که حدود یک‌سوم آن‌ها پروازهای خارجی به مقصدهایی از جمله روسیه، عراق و ترکیه بود.

او با تأکید بر پیوند میان دسترسی هوایی و توسعه گردشگری افزود: افزایش ظرفیت پروازی رشت می‌تواند رفت‌وآمد مسافران را تسهیل کند و زمینه گسترش گردشگری و ارتباطات تجاری را فراهم آورد.

به گفته وی، تقویت این زیرساخت همچنین می‌تواند بستر حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در استان را مهیا کند.

حق‌شناس با اشاره به میزبانی مردم گیلان از گردشگران، همدلی و مسئولیت‌پذیری جامعه میزبان را از ظرفیت‌های اجتماعی مهم استان دانست و بر ضرورت توجه به آن در کنار توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد.

استاندار گیلان همچنین مشارکت دولت و بخش خصوصی، رفع موانع اجرایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول را برای بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های استان ضروری خواند و خاطر نشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و سرمایه‌گذاری هدفمند، می‌تواند به تقویت جایگاه گیلان به‌عنوان مقصد گردشگری و گسترش منافع اقتصادی حاصل از آن کمک کند.

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