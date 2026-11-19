به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، حسین اسحاقی چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ در نشست ستاد اجرایی هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و گردشگری این رویداد ملی تاکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان در این نشست که با حضور معاونان و مدیران این اداره‌کل، دبیر اجرایی جشنواره و اعضای ستاد در سالن جلسات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان برگزار شد، هماهنگی و هم‌افزایی مجموعه‌های ستادی و اجرایی را لازمه برگزاری موفق جشنواره دانست و خواستار تلاش مضاعف برای ارتقا کیفیت برنامه‌ها شد.

او با قدردانی از حمایت استاندار کرمان از رویدادهای فرهنگی و هنری، سیاست رویداد محوری استان را فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های کرمان، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و ایجاد زمینه‌های جدید برای توسعه گردشگری عنوان کرد.

اسحاقی‌ با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی جشنواره موسیقی نواحی اظهار کرد: این رویداد باید به بستری برای معرفی داشته‌های فرهنگی استان، افزایش مشارکت مردمی و بهره‌گیری از فرصت‌های گردشگری تبدیل شود تا آثار و دستاوردهای آن در سال‌های آینده نیز استمرار داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم رسانه‌ای، مستندسازی مراحل مختلف جشنواره و تولید محتوای حرفه‌ای تاکید کرد و این اقدامات را در معرفی گسترده‌تر رویداد و ماندگاری آثار فرهنگی آن موثر دانست.

او با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور هنرمندان و مهمانان، تکریم هنرمندان، برنامه‌ریزی برای اسکان و پذیرایی و توجه به کیفیت میزبانی را از محورهای مهم برگزاری جشنواره برشمرد.

در ادامه این نشست، صمد قربان‌نژاد دبیر اجرایی هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران و مسئولان کمیته‌های اجرایی، گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند و جزئیات برگزاری اجراها در شهر کرمان و شهرستان‌های استان، نحوه میزبانی و ظرفیت فضاهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین استفاده از برخی فضاهای تاریخی و فرهنگی شهر کرمان از جمله باغ بیرم‌آباد و باغ‌موزه هرندی برای میزبانی از اجراهای جشنواره در دست بررسی قرار گرفت، موضوعی که در صورت نهایی‌شدن می‌تواند زمینه پیوند موسیقی اقوام ایرانی با میراث تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری کرمان را فراهم کند، تصمیم نهایی درباره استفاده از این مکان‌ها با توجه به شرایط جوی و ملاحظات اجرایی، در روزهای منتهی به جشنواره اعلام خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده ۲۵۰ هنرمند از استان‌های مختلف کشور در هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران حضور خواهند یافت و اجراهای این دوره در ۱۲ نقطه استان کرمان برگزار می‌شود.

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