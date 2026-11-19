به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانی‌پور با اشاره به استقبال چشمگیر مردم، هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی از دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی استان سمنان، روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این رویداد که با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی ایران، حمایت از هنرمندان و ایجاد فرصت‌های مناسب برای عرضه و فروش محصولات دست‌ساز برگزار شده است، با پیگیری و موافقت استاندار سمنان و به‌منظور فراهم کردن فرصت بیشتر برای بازدید علاقه‌مندان، به مدت دو روز تمدید شد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با دعوت از مردم، گردشگران و علاقه‌مندان به هنرهای سنتی برای بازدید از این نمایشگاه افزود: دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی استان سمنان با حضور هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی کشور، در قالب ۱۲۰ غرفه صنایع‌دستی، ۳۰ غرفه سوغات و ۸ سیاه‌چادر عشایری، مجموعه‌ای متنوع از تولیدات هنری، دست‌ساخته‌ها، هنرهای سنتی و محصولات بومی و فرهنگی ایران را به نمایش گذاشته است.

او با بیان اینکه نمایشگاه‌های صنایع‌دستی بستری مؤثر برای معرفی هنر، فرهنگ و هویت ایرانی و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان این حوزه به شمار می‌روند، بیان کرد: حضور مردم در چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد رونق در بازار صنایع‌دستی و کمک به چرخه اقتصادی هنرمندان، نقش مهمی در حفظ، تداوم و انتقال هنرهای سنتی و میراث ارزشمند فرهنگی ایران به نسل‌های آینده دارد.

سلطانی پور با تأکید بر اهمیت حمایت از هنر ایرانی و خرید محصولات صنایع‌دستی، از عموم مردم دعوت کرد تا با حضور در این نمایشگاه، ضمن آشنایی با تنوع هنرهای سنتی ایران، از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی حمایت کنند.

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