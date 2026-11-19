به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدجواد کولیوند، شامگاه چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور در سالن غدیر سمنان از دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت هنرمندان، تولیدکنندگان و غرفه‌داران حاضر در این رویداد قرار گرفت.

در این بازدید، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، جلال تاجیک، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، فرماندار شهرستان سمنان، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار و جمعی از مسئولان استانی، استاندار سمنان را همراهی کردند.

کولیوند در جریان بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه، ضمن مشاهده محصولات و آثار عرضه‌شده، با هنرمندان و غرفه‌داران به گفت‌وگو پرداخت و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، مسائل و دغدغه‌های فعالان حوزه صنایع‌دستی قرار گرفت.

این نمایشگاه با حضور هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی از نقاط مختلف کشور، فرصتی برای معرفی هنرهای سنتی، عرضه محصولات بومی، تعامل میان هنرمندان و مخاطبان و حمایت از تولیدات صنایع‌دستی فراهم کرده است.

در پی استقبال بازدیدکنندگان و غرفه‌داران از این رویداد، استاندار سمنان همچنین با تمدید دو روزه زمان برگزاری نمایشگاه موافقت کرد و بر این اساس، دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان سمنان تا یکم آذرماه ۱۴۰۵ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

این نمایشگاه در سالن غدیر سمنان برپا شده و علاقه‌مندان می‌توانند تا اول آذرماه از ظرفیت‌ها، آثار و محصولات متنوع صنایع‌دستی کشور بازدید کنند.

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