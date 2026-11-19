به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز پنجشنبه ۲۸ آذر سید جواد موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، در این همایش با تأکید بر اهمیت دانش حقوقی در توسعه پایدار این صنعت، اظهار کرد: فعالان حوزه صنایع دستی و گردشگری علاوه بر مهارت‌های تخصصی، نیازمند آگاهی از قوانین و مقررات حقوقی هستند تا بتوانند از منافع خود محافظت کرده و از بروز اختلافات و آسیب‌های احتمالی پیشگیری کنند.



وی با اشاره به اینکه آگاهی حقوقی یک سرمایه حیاتی برای فعالان اقتصادی است، افزود: شناخت بایدها و نبایدهای قراردادها و آشنایی با مباحث مالیاتی، از ارکان اصلی موفقیت در کسب‌وکارهای مرتبط با صنایع دستی و گردشگری به شمار می‌رود و فقدان این آگاهی می‌تواند به بروز مشکلات جدی منجر شود.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی تصریح کرد: برگزاری چنین جلساتی با حضور کارشناسان و وکلای مجرب دادگستری، فرصتی ارزشمند برای طرح پرسش‌های حقوقی فعالان و تبادل تجربیات عملی است تا بدین ترتیب، فعالان این حوزه با شناخت چالش‌ها، مسیر پیشرفت و توسعه کسب‌وکار خود را هموارتر کنند.



موسوی با اشاره به بخش‌های مختلف این همایش، عنوان کرد: در این جلسه، مباحث تخصصی همچون آشنایی با مجموعه دادگستری و مسیرهای مراجعه به آن، بایدها و نبایدهای حقوقی در تنظیم قراردادها، و همچنین مسائل و چالش‌های حقوقی کسب‌وکار در حوزه مالیات توسط اساتید مجرب تشریح شد.



وی در ادامه با تأکید بر نقش پیشگیری از آسیب‌ها، خاطرنشان کرد: آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های شهری نیز از جمله مباحثی بود که در این همایش به آن پرداخته شد؛ چرا که توسعه گردشگری و صنایع دستی بدون توجه به بسترهای اجتماعی و حقوقی ممکن نیست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در پایان با قدردانی از حضور اساتید، سخنرانان و فعالان این حوزه، خاطرنشان کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان، همواره در تلاش است تا با ارتقای سطح دانش حقوقی و اقتصادی فعالان، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی هرچه بیشتر صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی شود. آگاهی، چراغ راهی است که ما را از بسیاری از آسیب‌ها و اختلافات در این حوزه دور نگه می‌دارد.



در این همایش، مرادی معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی و سرپرست دادگاهای صلح استان با محوریت «آشنایی با مجموعه دادگستری و بایدها و نبایدهای قراردادها» و یاسر فرزانه با موضوع «آشنایی با حقوق شهرداری، آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های حوزه گردشگری» به ارائه مباحث تخصصی و تجربیات عملی خود پرداختند.

در بخش دیگری از این برنامه، فرصت طرح پرسش‌های حقوقی و تبادل نظر میان حاضرین و سخنرانان فراهم شد تا فعالان صنایع دستی و گردشگری بتوانند با چالش‌های حقوقی و مالیاتی کسب‌وکار خود آشنا شوند.

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