به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: با توجه به ضرورت ورود فناوری‌های نوین به حوزه‌های اقتصادی، هنری و تجاری‌سازی، این دوره آموزشی با مشارکت مؤسسه علمی‌آموزشی افق‌جوان پارس برگزار می‌شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: مبانی هوش مصنوعی و جایگاه آن در زنجیره ارزش صنایع‌دستی، اصول پایه‌ای پرامپت‌نویسی، تکنیک‌های پرامپت‌نویسی تصویری به‌منظور ایده‌پردازی و طراحی محصولات جدید، و همچنین کاربرد ابزارهای هوش مصنوعی در معرفی، بازاریابی و فروش دیجیتال محصولات از محورهای اصلی این کارگاه است.

او خاطرنشان کرد: این دوره شامل بخش کارگاهی و عملی همراه با پروژه‌یابی کاربردی خواهد بود و تدریس آن را مهرداد مرتضایی بر عهده دارد.

رمجی تأکید کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره ۳۲۲۳۳۴۱۸_۰۷۶ تماس بگیرند.

انتهای پیام/