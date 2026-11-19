به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت صیانت از ساختار معماری و اصالت تاریخی پل ۲۳ دهنه میانه بیان کرد: مرمت این اثر با تمرکز بر سامان‌دهی اجزای سازه‌ای و رسیدگی به بخش‌هایی که در معرض فرسایش و تضعیف مصالح قرار دارند، ادامه دارد. در این مرحله، عملیات اجرای پایه‌های سنگی و آجری با توجه به ساختار موجود پل دنبال می‌شود تا پیوستگی کالبدی بخش‌های مرمت‌شده با بدنه تاریخی اثر حفظ شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به جزئیات فنی عملیات مرمت اظهار کرد: بندکشی بخش‌های آجری و سنگی از دیگر اقدامات در حال اجراست. این عملیات با هدف ترمیم درزهای میان مصالح، بهبود انسجام رج‌ها و جلوگیری از نفوذ آب به لایه‌های داخلی سازه انجام می‌شود. کیفیت اجرای بندها و انتخاب مصالح متناسب با بافت تاریخی پل، در دوام مداخلات مرمتی و حفاظت از ساختار موجود اهمیت ویژه‌ای دارد.



او افزود: استحکام‌بخشی پایه‌ها با استفاده از سنگ لاشه نیز در بخش‌هایی از پل دنبال می‌شود. در این فرآیند، با توجه به وضعیت کالبدی پایه‌ها و نحوه قرارگیری مصالح، بخش‌های موردنیاز تقویت می‌شوند تا مقاومت سازه‌ای آن‌ها بهبود یابد و امکان حفاظت پایدارتر از اجزای تاریخی پل فراهم شود.



حمزه‌زاده خاطرنشان کرد: در مرمت پل‌های تاریخی، شناخت ویژگی‌های سازه‌ای، تناسب مصالح جدید با مصالح اصیل و پرهیز از مداخلات ناسازگار، از اصول اساسی کار به شمار می‌رود. بر همین اساس، روند مرمت پل ۲۳ دهنه میانه با توجه به ویژگی‌های معماری و وضعیت موجود اثر دنبال می‌شود تا ضمن رسیدگی به آسیب‌های کالبدی، هویت تاریخی و ارزش‌های معماری آن نیز حفظ شود.

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