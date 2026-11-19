به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید نواداد امروز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی آذربایجان‌شرقی بیان کرد: این استان با برخورداری از بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی شناسایی‌شده، بیش از ۲ هزار و ۲۰ اثر ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی، از ظرفیت‌های ارزشمند میراث‌فرهنگی کشور برخوردار است. گستردگی این مجموعه، مسئولیت حفاظت از آثار را به موضوعی مستمر و نیازمند برنامه‌ریزی تخصصی تبدیل کرده است.



معاون‌میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی با اشاره به رویکرد معاونت میراث‌فرهنگی در صیانت از آثار تاریخی اظهار کرد: پیگیری وضعیت بناهای تاریخی، شناسایی آسیب‌ها و اتخاذ تدابیر حفاظتی متناسب با شرایط هر اثر، به‌صورت جدی دنبال می‌شود. در این مسیر، مرمت زمانی اثربخش خواهد بود که بر پایه شناخت دقیق از وضعیت بنا، ویژگی‌های معماری، مصالح به‌کاررفته و عوامل آسیب‌رسان انجام گیرد.



او ادامه داد: در حفاظت از بناهای تاریخی، تشخیص به‌موقع آسیب‌هایی مانند فرسایش مصالح، نفوذ رطوبت، ضعف در اجزای سازه‌ای و تخریب تدریجی تزئینات معماری اهمیت زیادی دارد. رسیدگی به این موارد در مراحل اولیه، امکان کنترل آسیب و کاهش دامنه مداخلات مرمتی را فراهم می‌کند. به همین دلیل، توجه به اقدامات حفاظتی و نگهداری مستمر در کنار اجرای طرح‌های مرمتی اهمیت ویژه‌ای دارد.



نواداد با اشاره به ضرورت رعایت اصول علمی در مداخلات حفاظتی تصریح کرد: هر بنای تاریخی ویژگی‌های کالبدی و فنی خاص خود را دارد و نمی‌توان برای همه آثار نسخه واحدی در نظر گرفت. انتخاب مصالح سازگار، حفظ عناصر اصیل معماری، مستندسازی وضعیت موجود و پرهیز از مداخلات غیرضروری، از ملاحظاتی است که در برنامه‌های حفاظت و مرمت باید مورد توجه قرار گیرد.



معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: حفاظت از این گستره ارزشمند تاریخی نیازمند استمرار اقدامات تخصصی، پیگیری میدانی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. هدف این معاونت، فراهم‌کردن شرایطی است که بناها و محوطه‌های تاریخی استان با حفظ اصالت و ارزش‌های فرهنگی و معماری خود، برای نسل‌های آینده نیز باقی بمانند.

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