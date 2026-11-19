به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ غلامرضا زینالی امروز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به گزارش مردمی درباره انجام حفاری غیرمجاز در اراضی روستای یام بیان کرد: پس از دریافت گزارش اهالی روستا، موضوع با هماهنگی عوامل انتظامی شهرستان مرند در دستور کار یگان حفاظت قرار گرفت. با توجه به شرایط زمانی و ضرورت تأمین نیرو و تجهیزات، هماهنگی‌های عملیاتی و قضایی لازم انجام شد و نیروهای یگان حفاظت به همراه عوامل انتظامی شهرستان و مأموران کلانتری ۱۳ عباسی مرند به محل اعزام شدند.

فرمانده یگان‌حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: با راهنمایی اهالی و معتمدان روستا، محدوده فعالیت حفاران شناسایی شد و در جریان ورود نیروهای عملیاتی به محدوده، ۲ نفر که در پایین کوه و داخل یک دستگاه خودرو در حال دیده‌بانی بودند، قصد فرار و اطلاع‌رسانی به سایر افراد حاضر در محل را داشتند که با واکنش سریع نیروها، دستگیر شدند.

او افزود: در این عملیات، ابزارآلات مورد استفاده برای حفاری غیرمجاز، یک دستگاه شوکر و تعدادی لوازم غیرمجاز کشف و ضبط شد. افراد دستگیرشده نیز برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ زینالی با اشاره به ادامه بررسی‌های انتظامی برای شناسایی سایر عوامل دخیل در این پرونده اظهار کرد: یک دستگاه خودرو مرتبط با این عملیات نیز در فاصله چند کیلومتری محل حفاری کشف شد که یکی از چرخ‌های آن پنچر شده و رینگ فلزی چرخ جلو در محل باقی مانده بود. بررسی‌ها برای شناسایی دیگر افراد مرتبط با این اقدام همچنان ادامه دارد.

فرمانده یگان‌حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی به‌موقع تخلفات و جلوگیری از تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی دارد و همکاری اهالی و معتمدان روستا در این عملیات نیز در شناسایی محدوده فعالیت حفاران مؤثر بود.

انتهای پیام/