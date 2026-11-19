به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظهر امروز پنج‌شنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در نخستین برنامه از سفر دو روزه خود به استان یزد، با حضور در شهرستان بهاباد، از جشنواره زعفران و به بازدید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در جریان این بازدید، ضمن حضور در مراسم و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این جشنواره، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و جلوه‌های فرهنگی و بومی این رویداد قرار گرفت و با مردم و حاضران درباره موضوعات مرتبط با این جشنواره و قابلیت‌های منطقه به گفت‌وگو پرداخت.

صالحی‌امیری در ادامه برنامه سفر خود به استان یزد، از دیگر جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان‌های مختلف استان بازدید خواهد کرد.

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