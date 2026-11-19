به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یحیی نجارقابل با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی تاب‌آوری تاسیسات گردشگری در شرایط خاص در روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: کارگاه آموزشی تاب‌آوری تاسیسات گردشگری در شرایط خاص با هدف توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری و با حضور اساتید ملی برگزار شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این کارگاه با حضور و مشارکت تعدادی از مدیران، فعالان و شاغلان صنعت گردشگری از سراسر استان اجرا شد تا بتوانیم در افزایش دانش ذی‌نفعان گردشگری در سراسر استان اثرگذار باشیم.

او تاکید کرد: برگزاری کارگاه آموزشی تاب‌آوری تاسیسات گردشگری در شرایط خاص در قالب هتل اسکول و با همکاری جهاد دانشگاهی و شرکت توسعه گردشگری استان در هتل لاله سرعین اتفاق افتاد که این نشان دهنده عزم جدی و همکاری بین‌دستگاهی در راستای توانمندسازی فعالان گردشگری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به گردشگران در استان است.

نجارقابل با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با جهاد دانشگاهی در راستای توسعه آموزش گردشگری، ادامه داد: رونق هرچه‌بیشتر گردشگری استان در گرو بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، تربیت نیروی متخصص و مدیریت دانش‌محور تاسیسات گردشگری است و راه این مقصود از مسیر آموزش و توجه ویژه به آن می‌گذرد که تفاهمنامه حاضر در همین راستا منعقد شد.

معاون گردشگری استان اردبیل تصریح کرد: یک ضلع توسعه آموزش گردشگری در سطح استان، ذی‌نفعان و فعالان حوزه گردشگری هستند که باید رغبت و علاقه خود را برای حضور در دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های علمی نشان دهند، این دوره‌ها به صورت مستمر برگزاز و اطلاع‌رسانی می‌شود و از همه فعالان حوزه گردشگری دعوت می‌کنیم در این کارگاه‌ها حضور پیدا کنند.

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