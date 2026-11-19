به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی دارابی روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در سومین روز سفر به گلستان، با همراهی فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، و شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قرق، از موزه میراث روستایی گلستان در پارک جنگلی قرق شهرستان گرگان بازدید کرد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان این بازدید با تأکید بر تسریع در آماده‌سازی فاز نخست موزه، برگزاری جشنواره فرهنگ اقوام در اواخر اسفندماه را فرصتی برای معرفی موزه و بازدید مهمانان جشنواره از این مجموعه دانست.

او همچنین بر تدوین برنامه زمان‌بندی برای تکمیل زیرساخت‌ها و آماده‌سازی محتوای موزه تأکید کرد و گفت: پشتیبانی از تکمیل و رونق موزه میراث روستایی گلستان می‌تواند اقدامی ماندگار برای استان باشد.

دارابی در ادامه پیشنهاد کرد با همکاری دستگاه مرتبط، امکان ایجاد محدوده‌ای حفاظت‌شده برای شوکاهای پارک جنگلی قرق بررسی شود تا بازدیدکنندگان بتوانند این گونه را در شرایط حفاظت‌شده ببینند و تماشای شوکا نیز به یکی از جاذبه‌های بازدید از مجموعه تبدیل شود.

تأکید بر مشارکت دستگاه‌ها در حفاظت از میراث‌فرهنگی

معاون میراث‌فرهنگی کشور با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌ها گفت: حفاظت از میراث‌فرهنگی به معنای صیانت از ایران و نفایس آن است و مسئولیتی جمعی به شمار می‌رود.

او با اشاره به تشکیل انجمن میراث‌فرهنگی استان در روز گذشته افزود: بیش از ۲۳ نهاد در این انجمن مسئولیت دارند و باید در پیشبرد برنامه‌های میراث‌فرهنگی مشارکت کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز با ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات اجرایی پروژه گفت: موزه میراث روستایی گلستان در زمینی به وسعت ۵۰ هکتار در پارک جنگلی قرق در حال احداث است و به‌عنوان موزه‌ای روباز، معماری بومی، شیوه معیشت، صنایع‌دستی، خوراک و آیین‌های جوامع محلی گلستان را به نمایش خواهد گذاشت.

فریدون فعالی افزود: تاکنون ۴۲۰ میلیارد ریال از منابع ملی و استانی به این پروژه اختصاص یافته و از این میزان، حدود ۳۱۰ میلیارد ریال طی دو سال اخیر جذب شده است.

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