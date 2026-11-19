به گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه۱۴۰۵، با همراهی جمعی از کارشناسان تخصصی حوزه گردشگری و رؤسای ادارات میراث فرهنگی شهرستان‌های مرودشت و پاسارگاد، از بیش از ۱۲ پروژه و تأسیسات گردشگری فعال در این دو شهرستان بازدید کرد.

معاون گردشگری استان فارس ادامه داد : در این برنامه، وضعیت مجموعه‌های گردشگری، از جمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مجتمع‌های گردشگری، از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و ضمن بررسی روند فعالیت و ظرفیت‌های بهره‌برداری این مجموعه‌ها، مسائل فنی، اجرایی و موانع پیش‌روی توسعه و تکمیل طرح‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت.

زاهدیان‌نژاد در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان‌های مرودشت و پاسارگاد، بهره‌گیری مؤثر از قابلیت‌های موجود را ضرورتی مهم برای توسعه متوازن گردشگری در این مناطق دانست و بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات گردشگری و ایجاد زمینه مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

او همچنین در جریان بازدید از پروژه‌های گردشگری شهرستان پاسارگاد، حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران، فراهم‌سازی زمینه ورود سرمایه‌های جدید، پیگیری و رفع موانع کلان پیش‌روی طرح‌های گردشگری و تقویت گردشگری داخلی را از اولویت‌های توسعه این بخش عنوان کرد.

معاون گردشگری استان فارس با تأکید بر اهمیت تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این حوزه، بر ضرورت بررسی کارشناسی مشکلات و پیگیری مطالبات آنان در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های قانونی تأکید کرد.

در بخش دیگری از این بازدید، سرمایه‌گذاران ضمن معرفی پروژه‌ها و تشریح ظرفیت‌های مجموعه‌های خود، مسائل و چالش‌های موجود در مسیر فعالیت، تکمیل و توسعه طرح‌ها را مطرح کردند. همچنین درخواست‌های تسهیلاتی بیش از پنج پروژه متقاضی دریافت حمایت مالی بررسی شد و در راستای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و تسریع در تکمیل و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تسهیلات مورد نیاز به این پروژه‌ها اختصاص یافت.

این بازدید با هدف پایش میدانی تأسیسات گردشگری، شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی و تسهیل روند اجرای پروژه‌ها صورت گرفت؛ اقدامی که با تمرکز بر حمایت از سرمایه‌گذاران و تقویت زیرساخت‌های گردشگری، در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان‌های مرودشت و پاسارگاد برای توسعه صنعت گردشگری استان فارس انجام شد.

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